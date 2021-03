Syv unge anholdt for at smadre ruder i politistation

AALBORG:Nordjyllands Politi har anholdt syv unge, der sigtes for hærværk mod den nye nærpolitistation på Grønlands Torv i det østlige Aalborg.

Politiet sigter de syv for at have smadret flere ruder i den nye nærpolitistation på Grønlands Torv, allerede inden den officielle åbning 1. marts. Hærværket skete 10. februar.

De syv er i alderen 15 til 18 år og kommer fra lokalområdet. De sigtes for hærværk i "betydeligt omfang".

- Hærværk er uacceptabel adfærd, og det gælder i særlig grad, når det begås mod en politistation, udtaler fungerende vicepolitiinspektør Lasse Kragh i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

De syv unge blev anholdt tirsdag og er alle løsladt efter afhøring. Der venter dem nu et retsligt efterspil, oplyser politiet.