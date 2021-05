Syvende dag i træk: Smitten stiger stadig i Aalborg

Fredag 28. maj klokken 10 sender nordjyske.dk live fra en pressebriefing i Aalborg, hvor Aalborg Kommune, Nordjyllands Politi samt en repræsentant for Jomfru Ane Gade gør status på smittesituationen og fortæller om nye tiltag for at bremse smitten.

Incidenstallet for Aalborg Kommune er for syvende dag i træk fortsat stigende. I top fem over Danmarks mest ramte kommuner stiger tallet i Aalborg mere end i resten af landet.

Top fem incidenstal for 27. maj 1. Frederiksberg - 171,24 - 185,87 (26.5) 2. Aalborg - 164,88 - 153,83 (26.5) 3. Albertslund - 161,37 - 156,43 (26.5) 4. Ishøj - 157,72 - 175,45 (26.5) 5. Vallensbæk - 157,4 180,44 (26.5) VIS MERE

Der skal dog meget til, før man vælger at lukke kommunen. Med et incidenstal på 164,88 er der langt til de 250, der vil kræve en nedlukning, og allerede fredag vil kravet for nedlukning af bare et enkelt sogn hæves fra 500 til 600.

Så det går alligevel den rigtige vej, selv om det ikke ser sådan ud i denne grafik, hvor incidenstallene ikke er testjusteret, det vil sige, at man tager højde for antallet af test foretaget.