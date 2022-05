Tårer og frustrationer, da femårige Fartun blev mindet ved børnehave

FREJLEV:"Vores kære engel Fartun. Du blev pludselig taget fra os. Du fik et kort liv, men et liv fyldt med glæde, en glæde som vil bære os resten af vores liv, indtil vi ses igen."

Enhver forælders mareridt blev mandag formiddag til virkelighed, da femårige Fartuns liv alt for tidligt endte på tragisk vis. Pigen, der var autist, forsvandt fra specialbørnehaven Væksthuset i Frejlev og blev efter en kort eftersøgning fundet livløs i et regnvandsbassin på nabogrunden.

Der var sorg over et liv, der endte alt for tidligt og frustration over endnu ikke at have fået klare svar. Foto: Henrik Bo

Onsdag eftermiddag fyldte familie, venner og pårørende parkeringspladsen ved børnehaven for at ære Fartuns minde og lægge blomster foran det sted, hvor hun menes at være klatret over hegnet og stukket af. Små 200 mennesker var mødt op til ceremonien.

- Hun var en lille og meget stille pige. Så det er næsten umuligt at forstå, hvordan det her skulle være sket, sagde familiens imam Mustafa Aden til Nordjyske, der var inviteret med til mindehøjtideligheden.

Imam Mustafa Aden talte for forsamlingen, inden blomsterne blev lagt ved hegnet. Foto: Henrik Bo

Bag tårer og blomster var der en tydelig frustration. Frustration over et liv, der sluttede alt for tidligt for pigen, der var nummer fem i en søskendeflok på seks. Og frustration over endnu ikke at have fået præcist svar på, hvad der var sket.

- Det eneste, der kan give forældrene ro, er at få de de rigtige oplysninger, om hvad der er sket. Dem har de ikke fået endnu. Vi vil ikke fornærme nogen, men vi forlanger at få de rigtige oplysninger, lød det fra imamen, da han talte til forsamlingen.

Tirsdag fortalte Aalborg Kommunes forvaltningschef for Børn og Unge, Susanne Nielsen, at man sammen med politiet arbejder på at afdække, hvad der skete før, under og efter ulykken.

Indtil nu ligger det fast, at pigen blev fundet livløs i bassinet kl. 11.11 mandag formiddag, hvorefter der straks blev slået alarm. Selvom både hjerteløbere og redningsmandskab var hurtigt fremme, stod hendes liv ikke til at redde.

Omkring 200 mødte op til ceremonien. Foto: Henrik Bo

Politiet har tidligere understreget, at intet tyder på, at der er sket en forbrydelse, og at man arbejder ud fra en teori om, at pigen kravlede over et hegn i et af de få øjeblikke, hvor personalet ikke var opmærksomme på hende, og at hun derefter faldt i bassinet.

Den femårige pige har været bragt til undersøgelse på Aarhus Universitetshospital. Hun forventes at blive begravet sidst på ugen.