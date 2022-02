Tabu er eneste aalborg-restaurant i michelin-guiden: Sådan får de stjernen

Da Miv alias Michael Pedersen i 2016 åbnede Tabu på Vesterå i Aalborg havde han noget svært ved at sige højt, hvad han drømte om. Det var hans makker, der i baggrunden måtte sige det magiske ord: Michelin-stjerne.

Siden har der været masser af hæder til restauranten, vinder af Bedst i Nordjylland, Årets Grøntret, Årets Kokkeprofil, Byens Bedste, seks gafler her, seks stjerner dér og så videre.

I 2022 er der ingen slinger i stemmen, Janteloven er suspenderet.

- Vi har hele tiden haft niveauet til michelin-stjerner, og det er tydeligt, at vi hvert år har været i betragtning til en michelin-stjerne, men jeg tror ikke, Michelin har troet på vores dogme med kun lokale råvarer. Så nu smider vi vores hidtidige sæsonbegrænsninger og går efter at kunne være på michelin-stjerne-niveau hele året, lyder det fra Michael Miv Pedersen, der både er indehaver og køkkenchef på Restaurant Tabu.

Nogen tror Tabu har michelin-stjerner. Det er dog udmærkelsen Michelin Plate. Foto: Henrik Louis

Michael Miv Pedersen fra Restaurant Tabu har endnu ikke sat årets Michelin Plate op endnu. En dag må der gerne være en stjerne på døren. Foto: Henrik Louis

Efter et par sløve år med nedlukninger og fravær af michelin-guidens inspektører i Nordjylland er det nu, der skal sættes over til de helt store ambitioner. For som indehaver af en Plate i Guide Michelin, så kan Restaurant Tabu altid forvente besøg af en inspektør i løbet af året. Derfor handler det om at være helt klar, og det er de på Vesterå.

Michelin på døren 3 stjerner - værd at rejse efter 2 stjerner - en omvej hver 1 stjerner - et besøg værd Bib gourmand - god mad, to retter for under 300 kroner Michelin Plate - simpelthen god mad VIS MERE

- Vi giver den lige et skud mere på ambitionsstigen. Aalborg og Nordjylland har fået et rigtig godt top-niveau og tiltrækker både national og international opmærksomhed - også af guiden. Nu er Danmark åbnet helt op, og så kan vi godt forvente at få besøg heroppe, siger Michael Miv Pedersen.

Han har for nylig købt sine partnere ud og sidder med eneansvaret for restaurantens drift og dermed også ambitionsniveau.

Michael Miv Pedersen har siden 2016 drevet Tabu i Aalborg. Foto: Henrik Louis

Og det betyder, at han selv kan bestemme, og at barren hæves betydeligt. I første omgang reduceres antallet af pladser i gourmetrestauranten, og der indføres én fast menu på op til 30 serveringer.

- Vi har lavet Tabu Experience-menuen, der bliver med de bedste råvarer, man kan få fra hele verden. Hidtil har vi kørt med et stramt dogme om, at vi kun bruger lokale råvarer. Men det sætter vi til side i gourmetrestauranten, hvor vi nu bruger de råvarer, der skal til, og så vælger vi de bedste på markedet, siger Michael Pedersen.

Kartoffel - Kongekrabbe - Løg - Eddike - Kaviar. Foto: Henrik Louis

Han mener, at der efterhånden er kunder til de helt store gourmetoplevelser og ved, at han må gå forrest for at få michelin-stjerner, da han allerede er at finde i guiden.

- Vi har jo sammen med Vendia Gourmet i Hjørring som de eneste en Plate og kan søges frem i michelin-guiden - guide.michelin.com. Vi indberetter hvert år menuer og personalesituationen til guiden, så de ved jo, vi er her, siger Michael Pedersen.

Tabu alene i guiden i Aalborg.

Hvis man ikke er til det helt store gastronomiske udtræk, så flytter Tabus lokalpatriotiske sæsonbetonede menu, Signaturmenuen, til de tilstødende lokaler, der før husede ubat veggie-restauranten.

Hamachi - Dashi - Koriander - Sesam. Foto: Henrik Louis

Osietra Imperial - Kongekrabbe - Krabbesauce. Foto: Henrik Louis

Honning - karamel - Double creme - Engsyre. Foto: Henrik Louis