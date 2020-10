Tændt kogeplade var alene hjemme: Ild og kraftig røg i lejlighed

NØRRESUNDBY:Mandag aften var beboerne gået fra en lejlighed på Lindholm Brygge og havde efterladt en kogeplade, de ikke vidste, var tændt. Flere brandbare ting var blevet sat ovenpå den kogeplade, der var tændt ved et uheld.

Der var gået ild i tingene, og røgen havde spredt sig resten af lejligheden.

- Heldigvis er det et nyt byggeri i beton, som er ret tæt. Så branden går stort set ud, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Jesper Rasmussen.

Da beredskabet kommer frem er lejligheden fuld af røg, men der er ingen ild af betydning.

Opfordring til nordjyderne

Nordjyllands Beredskab oplever ofte, at der er blevet tændt for kogeplader ved et uheld. Det kan være, at man kommer til at ramme den, da man går forbi, eller et barn er kommet til at tænde den. Derfor har Jesper Rasmussen en klar opfordring til nordjyderne.

- Lad være med at have brandbare ting på kogepladen. Det er et dårlig sted at lægge indkøbsposen. Det er et dårligt sted at have skærebrættet. Det er bare et dårligt sted at have ting, der ikke er gryder eller pander, til at stå, siger han.

Der var ikke sket skader på de omkringliggende lejligheder, og skadeservice har nu fået overdraget sagen.