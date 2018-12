Tændte lys for lukningstruet bibliotek

VESTBYEN: Selvom partierne bag budgetforliget i Aalborg for længst har besluttet at lukke Haraldslund Bibliotek, kæmper mange borgere i Vestbyen fortsat at bevare bydelens bibliotek.

Det markerede de blandt andet sent fredag eftermiddag, hvor omkring 40 deltog i en demonstration på pladsen foran Haraldslund. Her blev skulpturen i det tørlagte springvand pyntet med 100 lyskæder, og der blev også sunget sange og viftet med plakater med tekster som ”Duedahl det er en ommer”, ”Gamle ben = ingen bøger” og ”Et bibliotek er også et samlingssted”.

Demonstranterne mener at en lukning af Haraldslund Bibliotek vil få negative konsekvenser for vestby-boernes kulturliv og fællesskab.

– Vores bibliotek her i Haraldslund Kulturhus er et samlingspunkt for rigtig mange brugergrupper. Stort set alle er repræsenteret herinde, siger én af arrangørerne, Martina Jensen.

Hun nævner som eksempler: børnefamilier, pensionister, studerende, mødregrupper, læseklubber, ensomme, unge, ældre og brugere af svømmehallen og fitnesscentret.

– Det her sted er unikt som samlingssted, fordi man kan mødes og lade roen sænke sig og man kan fordybe sig i samtale eller bøger. Der er ikke andre steder i vestbyen som dette og det kommer til at mangle i stor stil, hvis man beslutter sig for at gennemføre en lukning, tilføjer medarrangør Lea Bahnsen.

Folkene, der kæmper mod lukningen af biblioteket, har i øvrigt oprettet en gruppe på Facebook - ”Bevar Haraldslund Bibliotek” - hvor der kan læses noget mere om arbejdet for at redde biblioteket.