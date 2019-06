Tændte stearinlys og faldt i søvn: Lejlighed udbrændt

AALBORG: En 33-årig mand slap heldigt fra en brand i sin lejlighed i Peder Skrams Gade i Aalborg sent lørdag aften.

Alarmen lød klokken 23.13, og der stod ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen en overgang flammer ud af vinduet på lejligheden, der ligger på tredje sal i fireetagers ejendommen.

- Ilden var en overgang ret voldsom, men den 33-årige slap heldigt fra det. Beboerne i opgangen måtte ud på vejen, og flere af dem fandt andre steder at overnatte og et par stykker har direkte måttet genhuses. Men heldigivis kom ingen til skade ved branden, fortæller vagtchefen.

Den 33-åriges lejlighed er totalt ødelagt af brand-, sod- og røgskader, mens flere andre lejligheder i opgangen er røg- og vandskadede, fortæller vagtchefen.

- Det er med stor sandsynlighed sket det, at den 33-årige mand har tændt et levende og derefter er faldet i søvn. Så har lyset været årsag til branden. Derfor har vi sigtet den 33-årige for overtrædelse af beredskabslovens paragraf 71, oplyser Karsten Højrup Kristensen.

Skadesservice har arbejdet det meste af natten til søndag på at få ryddet op og gjort rent efter branden.