Tæskehold opsøgte mand fire gange - udsat for vold, afpresning og trusler

AALBORG:En 32-årig mand er blevet idømt et år og fire måneders ubetinget fængsel for flere gange at have benyttet sig af vold, trusler og afpresning for at få en anden mand til at betale en gæld til ham.

I nogle af tilfældene fik han hjælp af to 27-årige mænd, som blev dømt henholdsvis otte og ni måneders fængsel.

Den voldelige gældsinddrivelse fandt sted fra januar til april på adresser i Hallund og Aalborg.

Første gang var nytårsdag, hvor den 32-årige udøvede vold på to mænd for at få udbetalt 35.000 kroner, som han mente, han havde til gode hos den ene.

Det skete igen 16. februar, og allerede dagen efter vendte den 32-årige tilbage. Denne gang havde han taget de to kammerater med, og her udviklede volden sig i grovhed.

Her blev manden, som skyldte penge, blev blandt andet trampet i hovedet og slået med en tung toiletrulleholder for at få ham til at betale sin gæld.

Sidste voldsepisode var 3. april, hvor den 32-årige igen opsøgte manden, som denne gang også blev truet på livet.

I Retten i Hjørring forklarede voldsofferet, at volden skete, fordi den 32-årige mente, at han skulle betale nogle penge, som en tredje mand havde lånt, fortæller anklager Eva Madsen.

Det afviste de tre tiltalte dog pure. De nægtede også at have gjort noget af det, de nu er dømt for.

Den 32-årige erkendte dog, at han havde været sammen med offeret de pågældende dage, men han afviste altså, at der var sket noget, fortæller anklageren.

Alle tre mænd valgte dog at modtage dommene.