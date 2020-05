Tæskehold sparkede døren ind til fest: Skænderi udviklede sig til brutal vold

AALBORG:Et skænderi til en fest udviklede sig til en brutal afstraffelse, da en 30-årig mand samlede et tæskehold og sparkede døren ind til en lejlighed i Aalborg og udsatte en anden ung mand for grov vold.

Volden skete tidligt om morgenen 15. februar. Her havde den 30-årig været til fest med voldsofferet, og de to mænd var kommet op at skændes.

Den 30-årige forlod festen, men vendte senere tilbage med seks-syv ukendt medgerningsmænd. De sparkede døren til lejligheden ind og overfaldt flere af festdeltagerne.

Værst gik det ud over en ung mand, der blev sparket og slået så voldsomt, at han fik brud på næsen, blødning ved milten og et sammenfald af den ene lunge.

Den brutale vold kostede i sidste uge den 30-årige syv måneders fængsel, mens de øvrige voldsmænd aldrig er blevet fundet af politiet, oplyser anklager Torben Kauffmann.

I Retten i Aalborg nægtede den 30-årige sig skyldig og forklarede, at han godt nok var til stede i lejligheden, men at han ikke deltog i volden.

Han valgte at modtage dommen.