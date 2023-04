Tag en bid af det store æble

Det er et overflødighedshorn af attraktioner i absolut verdenklasse, som tager imod, når det snart er muligt at flyve direkte fra Aalborg Lufthavn til New York. USA’s befolkningsmæssigt største by har seværdigheder nok til flere ugers besøg – både nye og gamle af slagsen.

Smag og behag er jo forskellig, men her følger tre klassiske seværdigheder, som du ikke bør gå glip af under et besøg i ”The Big Apple”, som er New Yorks kælenavn.

Den berømte bro

New York råder over klodens mest berømte skyline, og for at nyde den til fulde bør den betragtes lidt på afstand. Langt de fleste af byens skyskrabere ligger på den centrale ø Manhattan, og det perfekte sted at betragte dem fra er bydelen Brooklyn.

Den var i sin tid en selvstændig by, men blev i 1898 officielt en del af New York. Det skete 15 år efter, at den gigantiske Brooklyn Bridge var blevet indviet. Broen forbinder Manhattan med Brooklyn, og ved indvielsen var den med sine 1825 meter verdens længste hængebro samt den første af slagsen, der hang i stålwirer. Broen regnes for et af de store mesterværker inden for ingeniørkunsten i 1800-tallet.

Brooklyn Bridge har udviklet sig til en af New Yorks mest berømte vartegn, der i dag er kendt verden over, og som kæmper med Golden Gate Bridge i San Francisco om titlen som USA’s bedst kendte bro.

Fra Brooklyn Bridge har man et perfekt vue ind over Manhattans monstrøse højhuse, og broen er et af byens bedste udsigtspunkter. Blandt andet kan man se helt ud til Frihedsgudinden på Liberty Island.

Udsigten kan heldigvis nydes til fods, for Brooklyn Bridge er bygget i to etager, hvoraf det nederste bildæk på en normal hverdag krydses af langt over 100.000 biler. Det vigtigste dæk for turister er dog det øverste, der er reserveret fodgængere og cyklister. New York vrimler ikke just med motionsruter, så de lokale benytter flittigt det øverste dæk til at jogge og cykle, men man kan dog sagtens gå i ro og fred alligevel.

Endnu bedre er udsigten fra den lille park for foden af broen på Brooklyn-siden, idet man her både kan se den smukke bro og skylinen.

Uden fotostop varer det omkring 20 minutter at krydse Brooklyn Bridge til fods. Såfremt man ikke orker at gå begge veje, kan man benytte subway’en den ene vej. I så fald bør man tage subway’en ud til Brooklyn og så spadsere over broen hjem, så man kan nyde denne smukke udsigt.

Byens grønne oase

Hvis man en dag satte sig for at kåre verdens mest berømte park, ville Central Park være et godt bud på en vinder. Uanset om man selv har besøgt New York eller ej, har de fleste i den vestlige verden hørt om parken og set billeder eller filmklip derfra.

Forklaringen på dette er blandt andet parkens enorme kontrast til de nærmeste omgivelser. For nok er det ikke ualmindeligt at betegne en park midt i en storby som ”byens grønne åndehul”, men intet sted er det mere korrekt end i New York.

Omgivet af tårnhøje skyskrabere ligger Central Park som en enorm oase midt i storbyens hjerte. Her på den midterste del af Manhattan ligger højhusene skulder ved skulder, og så afbrydes denne kæmpe mur af sten, glas og beton pludselig af et gigantisk grønt helle, som alverdens byggematadorer ville sælge deres mødre for at erhverve byggeretten til.

Men det får de heldigvis ikke lov til, for Central Park er en så integreret del af New York, at det ville være politisk selvmord at reducere den med bare en enkelt lille græsplæne.

Parken stammer tilbage fra 1873, og den besøges årligt af over 25 millioner mennesker. De nyder blandt andet en forbløffende mangfoldighed af forskellige tilbud.

Et af højdepunkterne er det brogede liv omkring det store Bethesda-springvand ved The Lake, som er den mest berømte af parkens søer. Her kan man også sejle i kano og robåd.

Børn er tilgodeset med over 20 legepladser med hvert deres tema samt en zoologisk have, og om vinteren er der gratis isglæder på to skøjtebaner. Central Park er et mekka for de lokales sportsudfoldelser. Her jogger og cykler man, ligesom der bliver løbet på rulleskøjter og spillet basketball, baseball og diverse andre boldspil.

Central Park har også et usædvanligt stort udbud af kulturelle tilbud. Parken rummer flere musikscener, et friluftsteater og et museum, og gennem hele sommerhalvåret er der næsten dagligt optrædener af diverse kunstnere.

Det største vartegn

Blandt en perlerække af vartegn er Empire State Building nok den største af slagsen. Den høje slanke bygning rager op over næsten alle de andre monstrøse skyskrabere, som gør Manhattan til et af klodens tættest befolkede områder.

Empire State Building stod færdigbygget i 1931 og var i flere årtier verdens højeste bygning. Den var skyskraberen over alle skyskrabere, og den stod som symbolet på, at i USA er alting større og mere imponerende.

Selve bygningen er 381 meter høj, og regner man spiret og antennen med, når den op på imponerende 443 meter. Det er højere end 10 gange Rundetårn stablet oven på hinanden.

En tur op i Empire State Building er et must for næsten alle turister i New York, ligesom de lokale heller ikke holder sig tilbage. Derfor kan det anbefales at købe sin billet online hjemmefra, da man ellers skal være indstillet på en ventetid, der kan tirre selv den mest tålmodige.

Men når først man er oppe på udsigtsdækkene på 86. og 102. etage og får kæmpet sig helt frem til gelænderet med trådhegnet foroven, er man hurtigt tilbøjelig til at glemme ventetiden. At kalde udsigten for forrygende er en underdrivelse af de større, og hvis man ikke holder godt fast, risikerer man at tabe både næse og mund af bare benovelse.

I klart vejr kan man se over 100 km væk, og langt nede på gaden ligner selv de største amerikanske flydere små legetøjsbiler, og mennesker er svære at skelne. Man mister let fornemmelsen af, hvor høje de omkringliggende bygninger egentligt er.

Udsigten fra Empire State Building kan anbefales både i dagtimerne samt ved aftenstid. Om aftenen er det et blændende syn at se ud over de oplyste højhuse samt gaderne, der ligger hen som lange lysstriber.