Tag et kursus som buschauffør: Der er nærmest garanti for et job

AALBORG/NORDJYLLAND:45 personer kom til informationsmødet, 29 blev sendt til speeddating med faglærere, busselskaber, trafikselskaber og repræsentanter for jobcenteret, og 14 arbejdsgivererklæringer blev det til, da AMU Nordjylland holdt møde for om muligt at skaffe chauffører til en trængt branche.

For der mangler buschauffører - i så høj grad, at blandt andet en af entreprenørerne på området Tide Bus, der kører bybusserne i Aalborg, ikke kan få sine vagtplaner til at hænge sammen.

Men med de 14 arbejdsgivererklæringer er der sikret job til 14 af de foreløbig 16 tilmeldte til et kursus for buschauffører, som AMU Nordjylland ekstraordinært har oprettet med start i november og afslutning inden jul.

- Sammenlignet med tidligere situationer på området, så er det meget fint. Der er nærmest jobgaranti, når kursisterne når så langt i processen, konstaterer Bo Daugaard Kristensen, virksomhedskonsulent på området for persontransport hos AMU Nordjylland.

Han oplyser, at der allerede er et igangværende kursus, hvor 14 ud af 16 nye buschauffører er sikret job, når de får buskørekortet og gennemført kursusforløbet senere i år.

Så alt i alt er det lykkedes for AMU Nordjylland at skaffe - foreløbig - 28 nye chauffører, der kan starte i deres jobs senest i begyndelsen af det nye år.

- Vi har et fantastisk samarbejde med entreprenørerne, og de har også et super samarbejde indbyrdes med at få fordelt de chauffører til de rigtige ruter i forhold til f.eks. de kommende chaufførers bopæl og præferencer med deres job, forklarer Bo Daugaard Kristensen.

Det nyeste - og ekstra - kursus, som AMU Nordjylland har sparket i gang, har foreløbig 16 kursister af 24 mulige, og det starter 7. november, varer seks uger og så har kursisterne - hvis de består - et buskørekort og altså i langt de fleste tilfælde også et job, der venter på dem.

- Ud over de seks uger, hvor de får selve kørekortet, så er der også yderligere kursusaktiviteter i form af service og konflikthåndtering, før chaufførerne kan tiltræde deres nye jobs. Jo bedre de nye chauffører er klædt på til jobbet, jo større er chancerne for at fastholde dem i jobbet, forklarer virksomhedskonsulenten.

AMU Nordjylland agter også at brede kursusaktiviteterne ud, så AMUs anlæg i Løgstør og Hobro kan tages i brug til at træne chaufførerne.

- Jeg ved f.eks., at Keolis i Løgstør også mangler chauffører - seks styk, så vidt jeg lige er orienteret, siger Bo Daugaard Kristensen.

Han, der selv har været i busbranchen før sit job på AMU Nordjylland, siger, at der bliver passet godt på de nye chauffører.

- De er værdsatte derude, der er overenskomster og i det hele taget godt styr på det i branchen, hvor der også er et fantastisk samarbejde mellem entreprenører på området, jobcentrene og AMU Nordjylland, så vi skal nok nå i mål med nye chauffører, lyder det fortrøstningsfuldt fra Bo Daugaard Kristensen.

Udover det nyligt afholdte informationsmøde har der også været tilmeldinger fra anden side. De har så ikke haft mulighed for at træffe arbejdsgiverne på området.

- Men når først vi har fået uddannet dem, så skal de såmænd også hurtigt få et job, konstaterer virksomhedskonsulenten hos AMU Nordjylland, der beretter om en lille kuriøsitet:

- Vi har haft en far, der har gennemgået vort kursus, siden kom storesøsteren, og nu har vi faktisk lillesøsteren med på et af vore kurser. Det må da skyldes den gode oplevelse, den gode uddannelse, og den næsten sikre garanti for job, siger Bo Daugaard Kristensen.