Terrassedør stod på klem: Pludselig stod der to betjente i stuen

AALBORG:Torsdag den 20. august var to betjente rykket ud efter at have modtaget et anonymt tip om, at der foregik mistænkelig og hektisk aktivitet i en lejlighed i Aalborg.

Det skriver politiet i deres døgnrapport.

Da betjentene ankom til stedet, kunne de se, at en mand åbnede en terrassedør og kiggede søgende ud i et gårdareal for herefter at lukke døren igen.

Det gentog sig, men anden gang glemte personen at lukke døren til lejligheden.

Betjentene kunne fra deres position lugte det, de beskriver som en 'kraftfuld stank af hash', som de var sikre på stammede fra lejligheden.

Derfor løb betjentene hurtigt frem og gik ind i lejligheden via den åbne terrassedør, og de tre personer i lejligheden blev forskrækkede over de uventede gæster.

De blev beordret til at sætte sig ned og afvente, at der blev kaldt efter forstærkning. Det skete ifølge politiet uden dramatik.

I stuen lå der ifølge politiet en del hash, poser med hvidt stof, digitalvægte og et større beløb i kontanter.

Alle tre personer blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af narkotikalovgivningen.

En hundefører ankom kort efter til lejligheden og under ransagningen fandt politiet 58,92 gram skunk, 1.088,43 gram hash, 32,61 gram kokain, to digitalvægte, et antal tomme poser, 1.830 tramadol tabletter, 9.300 kr. i kontanter og fire iPhones.

De tre anholdte kan nu se frem til et retsligt efterspil, skriver politiet.

Nordjyllands Politi siger tak for den årvågenhed, som borgeren bag tippet udviste i sagen.