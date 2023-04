Tak fordi du tog cyklen

AALBORG:Den landsdækkende kampagne, Vi cykler til arbejde, som løber af staben fra 1. til 31. maj, blev her til morgen skudt i gang med en overraskelse til morgenfriske cyklister Aalborg.

Mellem kl. syv og klokken otte stod repræsentanter fra Dansk Cyklistforbund nemlig klar med en mysli-bar til folk der trodsede vejret og tog jernhesten, og det var der pænt mange, som gjorde.

Rasmus Prehn og Jan Nymark Thaysen var begge med til at sende cyklisterne godt afsted. Foto: Lars Pauli

Blandt de fremmødte var både by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) og folketingmedlem for Socialdemokratiet, Rasmus Prehn, der har lovet at støtte kampagnen ved at cykle fra Aalborg til Christiansborg.

Vi cykler til arbejde 2023