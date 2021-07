Takeaway hitter under EM: Her er, hvad nordjyderne har spist mest af

AALBORG:Ingen fodboldkamp uden lidt godt til ganen.

Nogenlund sådan må mantraet have været i de snart fire uger, EM i fodbold har stået på. I hvert fald melder Just Eat om øget aktivitet på især Danmarks kampdage - således steg antallet af bestillinger via Just Eat med hele 10 procent i onsdags, da Danmark spillede semifinale, sammenlignet med onsdagen før.

Og skulle man så sidde og spørge sig selv, hvad det er for noget mad, der bliver bestilt, er Just Eat også her klar med tal.

Normalt er den helt store vinder, når nordjyderne bestiller mad udefra, pizza. Og det var ifølge Just Eats undersøgelse også det, de fleste danskere spåede, at de ville spise til fodboldkampene. Men under EM har burgere og pomfritter - og kinesisk ikke mindst - vundet mere og mere indpas.

Det fremgår også af oversigten over de fem mest populære takeaway-restauranter i Aalborg under EM:

Top-5 takeaway-restauranter i Aalborg under EM Sason Pizza & Kebab Nanking - Take Away & Diner Pizzaland Grillen Burgerbar Aalborg Burger Go VIS MERE

- Just Eat har op til EM lavet en større undersøgelse af danskernes madvaner, der altså peger på pizza som favorit takeaway til fodbold. Men Just Eat har også løbende holdt statistik på, hvad der så rent faktisk er blevet tilføjet til indkøbskurven, og her sejrer burger og fritter. Det sjove er, om det kommer til at ændre sig på søndag, når Italien spiller, fordi undersøgelsen også viser, at folk gerne køber nationalretterne fra de hold, der spiller, lyder det fra Anja Friis, pr-medarbejder hos Just Eat.

Derudover har det i Just Eats undersøgelse også vist sig, at aalborgenserne har været særligt flittige med at trykke "bestil" under EM. Her ligger byen nemlig på en tredjeplads over de danske byer, hvor der er blevet mest takeaway under slutrunden, kun overgået af Odense på andenpladsen og København på førstepladsen.

Søndag spilles der som bekendt EM-finale - og selv om Danmark desværre ikke skal på grønsværen en sidste gang, forventer Just Eat også her et boom i antallet af takeaway-bestillinger. Det siger administrerende direktør i Just Eat, Carsten Boldt.

- Det har været stort set det samme mønster gennem både de indledende runder og frem til Danmarks sidste kamp i onsdags. Vi ser, at folk bestiller takeaway i timerne op til kampene, fx var klokken 18 det mest populære tidspunkt for bestillinger i onsdags, hvor bestillinger klokken 17 er steget med cirka 30 procent på de dage, hvor Danmark har spillet klokken 18, lyder det fra Carsten Boldt.

Just Eats undersøgelse af sammenhængen mellem madvaner og fodbold er en del af en større europæisk undersøgelse foretaget af Kantar blandt over 10.000 mennesker. Minimum 1000 danskere deltog i undersøgelsen.