Taler, musik og underholdning mod Egholmmotorvej

VESTBYEN:Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen fortsætter sin kamp mod en 3. Limfjordsforbindelse over den lille ø. Det sker blandt andet i morgen tirsdag klokken 17, hvor bevægelsen inviterer til 10 års fødselsdagsfest på Fjordmarken i Aalborgs vestby i samarbejde med Klimabevægelsen Danmark og Bedsteforældrenes Klimaaktion.

Foreningen har i dag knap 800 betalende, formelle medlemmer samt 5.200 medlemmer på Facebook, og tilslutningen er tredoblet begge steder i løbet af første halvdel af 2021, hvor tilhængerne af en Egholmlinje øgede presset.

- Den folkelige modstand stopper ikke her, skriver bevægelsen i en pressemeddelelse.

- Folketingets infrastrukturforlig i juni bekræftede, at de fleste af tingets partier ikke ser alvoren i udfordringerne for klima, miljø og natur. De planlægger blot videre, som om der ingen klima- og biodiversitetskrise findes, og som om borgerne i byerne ikke allerede er ved at kvæles i bilstøj.

Ifølge borgerbevægelsen er den folkelige modstand i Aalborg mod Egholmlinjen stærkere end nogensinde, og derfor vil man også gøre, hvad man kan for ar forhindre, at Folketingets flertal igangsætter anlægget af den ny forbindelse i 2025.

- Lige nu samler vi penge ind til at føre retssager imod Vejdirektoratet og den danske stat, og derfor håber vi, at mange vil komme og deltage i fødselsdagsfejringen, støtte indsamlingen og have en hyggelig aften, forklarer bevægelsen.

Arrangementet, der starter klokken 17 og varer til kl. 19.30, byder både på overraskelser, musik, taler, fællessang, underholdning, salg af øl/vand grillmad, thaimad og merchandise, og det er for alle borgere, der støtter modstanden mod Egholmlinjen.

Den musikalske underholdning er blandt andet langt i hænderne på Klaus Thrane og Tine Lilholt, Peter Larsen og Casper Dybdal, Birgitte Rode og Jonas Froberg, og man skal selv medbringe en stol, hvis man ønsker at sidde ned.