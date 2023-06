Tall Ships Races kommer igen til Aalborg

AALBORG:Så kan du godt begynde at glæde dig, for nu vender verdens største sejskibsevent tilbage til Aalborg.

Planen for The Tall Ships Races 2026 er netop blevet offentliggjort, og Aalborg skal lægge havn til fra den torsdag den 30. juli til søndag den 2. august.

- Vi glæder os enormt til at byde de mange sejlskibe, besætningsmedlemmer og publikummer velkommen til Aalborg endnu en gang. The Tall Ships Races har givet aalborgenserne og vores gæster uforglemmelige oplevelser, siden eventen besøgte Aalborg for første gang i 1999. Det er en event, der har været med til at forandre vores by i en positiv retning, fortæller konstitueret borgmester Helle Frederiksen.

Klar til at trække i arbejdstøjet

Aalborgs placering som sluthavn af kapsejladsen er arrangørerne meget glade for. Værtskabet ligger dermed i uge 31, hvor mange aalborgensere er kommet tilbage fra sommerferien, mens der fortsat er mange turister i Nordjylland.

- Det giver os de bedste forudsætninger for at skabe en event, hvor hele byen kan være med, og vi samtidig får mulighed for at tiltrække mange gæster til Aalborg. Vi ser frem til samarbejdet med de andre havne, som vi alle kender godt, siger eventchef Søren Thorst.

- Ligeledes bliver det en stor fornøjelse at skulle planlægge og afvikle arrangementet sammen med det aalborgensiske erhvervsliv og de mange frivillige kræfter, som en event af denne kaliber kræver. Så vi er parate til at trække i arbejdstøjet.

Kæmpe folkefest i vente

Der er endnu en gang lagt op til en folkefest, som favner nordjyder, aalborgensere, danske og udenlandske turister. Da The Tall Ships Races sidst var i Aalborg i 2022 tiltrak begivenheden 686.000 tilskuere og medførte et samlet turismeforbrug i Aalborg på 97 millioner kr. Historisk set er The Tall Ships Races en af de største begivenheder, Aalborg har været vært for, målt på publikumsmængden.

Det er syvende gang, at Aalborg bliver vært for arrangementet.