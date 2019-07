Tall Ships Races: Skibene er på vej

AALBORG: Det er først tirsdag, at Tall Ships Race i Aalborg formelt bliver skudt i gang, men allerede mandag ved middagstid begyndte de første deltagende skibe at komme dryssende.

Blandt de første skibe i havn er det polske Fryderyk Chopin, der mandag middag ligger ved Hedegaard på Nørresundby-siden. Her ligger også det tyske Johann Smitt, så der er øjeguf for skibskendere og andre bolværksmatroser allerede mandag middag.

Hvis man er hurtig ved havelågen, så kan man nå at se danske Georg Stage på vej gennem fjorden, omkring klokken 13 var hun på vej gennem indsejlingen til Limfjorden ved Hals Barre og på vej vestpå ud for Hals.

Skibene kan følges på marinetraffic.com - hvor man skal kende navnet for at få at vide, hvor det enkelte skib ligger aktuelt. Et godt sted at fange skibene er i Hals, hvor de kommer meget tæt på, eller ved Rærup, hvor fjorden også er ret smal, og det er muligt at komme til med bil.