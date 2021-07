Tania redder verdens absolut dummeste and i det samme parkeringshus hver sommer

AALBORG:Fra sit kontor midt i Aalborg har Tania Larsen Kvist udsigt til Arkadens parkeringshus ved John F. Kennedys Plads. Herfra har hun de sidste seks år kunne se en andemor bygge rede og udruge æg på 3. sal i parkeringshuset.

Og selv om det er hyggeligt at se en smule natur midt i byen, skaber det også problemer for andemor, de nyklækkede ællinger og for Tania.

- Der er rigtig mange måger, og de synes altså, at sådan nogle små søde ællinger er nogen lækkerbiskner, så jeg er nødt til at gå ud og fange andemor og alle ællingerne for at få dem i sikkerhed, siger hun.

- De har heller ikke mulighed for selv at komme ned fra parkeringshuset. Jeg har flere gange været nede og hente ællinger, som godt kunne tåle at springe ud, men ikke kunne komme op til deres mor igen.

Tania arbejder som socialrådgiver på Jobcentret, og her bryster de sig af, at de har plads til alle slags mennesker, og i Tanias tilfælde gælder det altså også alle dyr.

- Der er jo ikke nogen, som vil have, at mågerne snupper de her små ællinger, så der kommer noget reserve-andemor op i mig, siger hun.

De små ællinger blev fanget og sat i en papkasse. Privatfoto

Stort grin

Derfor stod Tania også klar til at redde ællingerne, da æggene klækkede og mågerne begyndte at jagte dem og andemor.

- Min kollega kom ind og fortalte mig, at nu var ungerne altså ude, og så gik jeg ellers ud og forsøgte at fange dem, siger Tania, som løb rundt efter ællingerne i parkeringshuset, mens hendes kolleger kunne stå og følge optrinnet og få sig et godt grin.

- De er jo hurtige, og de vil bestemt ikke indfanges. Men det er faktisk værst med andemor, hun er virkelig hurtig. Så jeg løb rundt med åndenød og hedetur, men det lykkedes mig da at fange dem til sidst, siger Tania.

Det er langt fra første gang hun fanger både andemor og ællinger, og hver gang kontakter hun Farstrup Vildtpleje, som kommer og henter ællinger og deres smådumme mor og tager dem med.

På vildtplejestationen bliver de passet og plejet, til ungerne er store og klar til at klare sig selv.

- Ællingerne får et liv i sus og dus hos Farstrup Vildtpleje, som virkelig gør et kæmpe stykke arbejde. Jeg tror, vi har reddet 40 ællinger eller sådan noget, siger Tania.

Hos Farstrup Vildtpleje bliver taget hånd om både andemor og ællinger. Privatfoto

Hvem snyder hvem

Tania tøver ikke med at kalde andemor for verdens absolut dummeste and, men flere stiller efterhånden spørgsmålstegn ved, hvem der snyder hvem.

Når andemor lægger æg i parkeringshuset, sørger Tania jo for, at hun og ællingerne bliver kørt til vildtplejestationen og bliver passet og plejet.

- Jeg synes, hun er verdens dummeste and, men jeg kan da godt grine af, at det måske også er mig, der bliver snydt, siger hun.

Dyr midt i Aalborg er efterhånden ikke et særsyn. I flere år kom en delfin på besøg. Men denne sommer er det et andet sjældent dyr, der har indtaget fjorden mellem Aalborg og Nørresundby.

