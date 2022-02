Ramy har kørt unge hjem fra byturen gratis: - I de tilfælde er det ikke betalingen, der er vigtig

AALBORG:Taxachauffør og vognmand Ramy Foaad Marrogi og hans kolleger hos Dantaxi i Aalborg vil gerne hjælpe med at øge trygheden for unge, der går i byen i Aalborg. De kører nemlig i forvejen en del fulde unge uden penge og overtøj hjem, fortæller han.

- I forbindelse med studenterugen sidste år kørte jeg for eksempel en ung pige på omkring 19 år, som ikke havde nogen penge på sig, hjem til hendes forældre. Og jeg kommunikerede faktisk med hendes far hele vejen, indtil vi nåede frem, forklarer han.

I tilfældet med den 19 årige betalte pigens far efterfølgende for turen, men Ramy har også hjulpet unge, der ikke havde penge til at betale.

- Så er der ikke noget at gøre. Vi trykker bare på forgæves tur og kører videre, når vi har afleveret kunden. For i den slags tilfælde er det ikke betalingen, der er vigtigst, understreger han.

Ramy Foaad Marrogi er taxachauffør og vognmand hos Dantaxi i Aalborg, og han var selv ude at køre den nat, den 22 årige Mia Skadhauge blev slået ihjel. Privatfoto

Ramy har været vognmand i Aalborg i tre et halvt år, og han var selv ude at køre den nat, hvor Mia Skadhauge endte med at blive slået ihjel efter en tur i Jomfru Ane Gade. Og det var ikke hans indtryk, at det var specielt svært at få fat i en taxa på det tidspunkt.

- Det var ikke fordi, det var helt galt. Man ventede max to - tre minutter på en taxa ved den tidligere taxa-holdeplads ved Natalie Pizza i Borgergade, forklarer han.

Ifølge Ramy kan det dog være et problem, at de unge typisk må gå lidt længere for at finde en taxa, når de har været i Jomfru Anegade, fordi flere af de store taxa-holdepladser er nedlagt for at give plads til den ny Plusbus-bane.

- Jeg har da også haft folk med, der havde det så dårligt at de brækkede sig i bilen. Men man prøver jo alligevel at hjælpe, hvor man kan. For eksempel også med strøm til mobiltelefoner, der er er løbet tør, for mange af de unge har ikke fysiske betalingskort, så de kan ikke betale, hvis de ikke kan komme ind i deres ApplePay, forklarer han.

Om der er taxaer nok eller der er behov for endnu flere, har Ramy lidt svært ved at bedømme. Også fordi nattelivet først lige er ved at komme i gang igen efter corona-nedlukningen.

- Det betyder desværre også, at der er en del, som kører pirattaxa igen. Vi kan både se hvem og hvor det er. Men hvis vi ringer til politiet er der ofte hverken tid eller ressourcer til at tage sig af det, selvom det er ret åbenlyst, mener Ramy Foaad Marrogi.