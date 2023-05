Teaterformand er stoppet

HJØRRING:Henrik Jørgensen er stoppet som formand for Vendsyssel Teaters bestyrelse. Det oplyser teateret i en pressemeddelelse onsdag aften.

Henrik Jørgensen har meddelt resten af bestyrelsen sin beslutning, efter at en genopretningsplan for teaterets vaklende økonomi er sat i gang og er kommet så langt, at den nu afgåede formand har valgt at lade nye kræfter komme til for at drive teateret videre.

- Der er nye tider på vej, og med nye tider skal der også en ny kaptajn ved roret. Jeg går derfor af som

formand med stolthed over, hvad teatret har præsteret i tiden med Lars Sennels som direktør. De skal alle have en stor tak, udtaler Henrik Jørgensen i pressemeddelelsen.

Henrik Jørgensen har været formand for Vendsyssel Teater siden 2014, og var dermed med til at projektere, vedtage og bygge det nye teater på Banegårdspladsen, hvor teateret har høstet store roser for sine opsætninger af blandt andet Shakespeares Hamlet samt Romeo og Julie. Begge forestillinger vandt en Reumert for skuespilpræstationerne.

Den hidtidige næstformand for bestyrelsen, Ole Peter Christensen, overtager formandsposten efter Henrik Jørgensens afgang. En mere permanent formand skal udpeges af Kulturministeren, og Hjørring Kommunes borgmester Søren Smalbro oplyser, at kommunen er i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om formandsposten.