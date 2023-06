Teenager uddelte slag under Skovrock - nu er han fængslet

AALBORG:Mens de kendte koncertnavne "Ude af kontrol" og "Gilli" spillede til Skovrock i Skovdalen i Aalborg lørdag aften, foregik der andet på pladsen, som var ude af kontrol.

En 17-årig dreng er sigtet for vold, efter han langede ud efter en 45-årig mand, som han gav et knytnæveslag i ansigtet, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Bruno Brix.

Volden blev anmeldt til politiet klokken 22.24.

Den handling sammenholdt med den 17-åriges fortid gør, at teenageren søndag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Hjørring. Her blev den 117-årige varetægtsfængslet i tre uger, sigtet for volden til koncerten i Skovdalen.