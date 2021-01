Teenagere dømt for gaderøveri: Nu skal de i fængsel

AALBORG:To unge mænd på 16 og 18 år blev fredag ved Retten i Aalborg idømt fængselsstraffe for et røveri på gaden i Aalborg i august i år.

Ifølge dommen havde den 18-årige fået en bekendt - en anden ung mand - til at gå med sig hen til den 16-årige, der truede med kniv. Offeret blev frarøvet sin iPhone-mobiltelefon og 900 kr. i kontanter.

Den 16-årige blev også dømt for at true offeret med, at han vil blive stukket med kniv, hvis han gik til politiet.

Desuden blev den 16-årige dømt for - ved en anden episode - at have afpresset og slået en ung mand, som skulle betale en "dummebøde" på 20.000 kr. Den 16-årige slog den anden mand i ansigtet, men fik ikke pengene.

Både den 16-årige og den 18-årige nægtede sig skyldige, men blev begge dømt. Den 16-årige fik en straf på et år og to måneders fængsel og skal fortsat sidde varetægtsfængslet, bestemte retten.

Den 18-årige blev idømt et år fængsel. Heri er medregnet en hidtil betinget straf på et halvt års fængsel for anden kriminalitet.

Begge overvejer nu, om de vil anke dommene, oplyser anklager Stine Eriksen fra Nordjyllands Politi