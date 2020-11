Terrormistænkt: Politiet slog igen til mod adresse på Ravnkildevej

AALBORG:Tirsdag morgen var politiet - igen - til stede på en adresse på Ravnkildevej i Aalborg Øst, der tidligere har været en del af en stor terroraktion.

En civil betjent bevogtede indgangen til opgangen på Ravnkildevej, mens omkring fem andre betjente - både i civilt tøj og i uniform - ransagede den grå familiebil, der også tidligere er blevet gennemsøgt af politiet.

Det har endnu ikke været muligt at få oplyst af politiet, hvad aktionen tirsdag morgen handler om. Men der var tale om en aktion rettet mod den samme lejlighed, bekræfter flere beboere over for NORDJYSKE.

Nordjyllands Politi ransagede den adresse på Ravnkildevej, der tidligere har været del af stor terroraktion.Foto Lars Pauli

To gange tidligere er en 26-årig mand blevet anholdt i forbindelse med aktionerne mod adressen.

Første gang lejligheden på Ravnkildevej kom i søgelyset var 11. december 2019, hvor politiet slog til mod flere adresser over hele landet.

Kampklædte betjente anholdt den 26-årige mand og gennemsøgte lejligheden og familiebilen i flere timer.

Den 26-årige var dengang en ud af 20, der blev sigtet for forsøg på at finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition til brug for et eller flere terrorangreb. Han blev dog løsladt efter grundlovsforhøret, da retten ikke fandt, at der var begrundet mistanke mod ham.

3. april slog politiet så til igen. Denne gang blev lejligheden og bilen også undersøgt minutiøst, og den 26-årige blev igen anholdt og fremstillet i et grundlovsforhør.

Denne gang var der kommet flere sigtelser til - nemlig at han skulle have forsøgt at anskaffe og fremstille sprængstoffer, herunder TATP kendt som "Satans Mor".