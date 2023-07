Her åbner Tesla spritny butik i Nordjylland

AALBORG: Livet står til at blive nemmere for de nordjyder, der drømmer om en Tesla.

På nuværende tidspunkt går turen nemlig helt til Aarhus, hvis den står på prøvekørsel af den populære amerikanske elbil.

Men det vil Tesla lave om på.

Bilfabrikanten er på vej til Nordjylland, hvor den vil slå dørene op til en permanent Tesla-butik i Aalborg.

Det viser Tesla selv på sin hjemmeside, hvor en ny markering er dukket op i Aalborg.

Ifølge Teslas egne oplysninger skulle den nye butik blive placeret i Aalborg Øst i nærheden af motorvejsafkørslen i Rørdal. Og åbningen sker i Q3 - altså i efteråret.

Tredje butik i Jylland

Indtil nu har Tesla haft butik to steder i Jylland, nemlig Aarhus og Ribe. Og de har også før været omkring Aalborg med deres pop-up butik. Men til efteråret udvider Tesla altså med endnu en jysk butik i Aalborg, som gerne skulle være en permanent løsning.

- Kommer snart, står der på hjemmesiden.

Formentlig kun prøvekørsel

Der er formentlig kun tale om en butik, hvor du kan få lov at prøvekøre Tesla model 3, model Y, model X og model S.

Der er endnu ikke noget, der tyder på, at et Tesla-værksted er på tegnebrættet endnu, da Aalborg ikke bliver vist under 'service'-markeringen på hjemmesiden.

16 superladere på vej

Inden sommerferien åbnede Tesla flere nye lynladningspunkter i Danmark på tværs af landet – heraf flere i Nordjylland.

16 i Frederikshavn, 28 i Hjørring - og så er Tesla også i gang med en ny stor station Aalborg med 16 Superchargers.

Nordjyske har været i kontakt med Tesla, der bekræfter den nye butik, men endnu ikke er klar til at fortælle mere.