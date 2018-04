The End: Lørdag sluttede Ordkraft

AALBORG: Lørdag sluttede Nordjyllands største ord- sprog og litteraturfestival, Ordkraft.

Ordkraft har de seneste dage trukket læsere, forfattere, forlæggere og boghandlere til fra nær og fjern. Lørdag var der blandt andet besøg af skuespiller, tv-vært og forfatter Pelle Hvenegaard, som netop har udgivet bogen Kære Zoe Ukhona, der beskriver hans kamp for at blive far.

Som noget nyt i år fandt Ordkraft ikke kun sted i Nordkraft, men også i Musikkens Hus. Festivalen, der havde flere besøgende end nogensinde, vender tilbage næste år.