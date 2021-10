Theas venner er blevet hulkindede - nu har hun solgt alt for at rejse ned og hjælpe dem

AALBORG:- Jeg har altid undret mig, når folk talte om, at de havde fået et kald. Men nu tror jeg, jeg ved, hvad det er. For jeg skal bare afsted...

Sådan forklarer danske Thea Melgaard, der indtil for nylig boede i Dokkedal, sin beslutning om at sælge sit hus og rejse til Bali for at hjælpe med at organisere og uddele nødhjælp til de mange balinesere, der ikke længere ved, hvor deres næste måltid skal komme fra.

Gudernes Ø har nemlig været lukket ned på grund af corona siden marts 2020 - og modsat Danmark er der ikke lukket op igen. Og det har naturligvis fået alvorlige følger, for 80 procent af befolkningen lever direkte eller inddirekte af turisme.

- Det er en katastrofe, som vi desværre ikke har hørt ret meget om herhjemme. Blandt andet fordi balineserne er et stolt folkefærd, der helst ikke råber op om den slags. Men jeg kan jo se på mine venner, at de er blevet mere hulkindede i det sidste års tid, fortæller Thea Melgaard.

Situationen på Bali, der også kaldes for Gudernes Ø, er efterhånden desperat ifølge Thea. Foto: Bente Poder

Klikkede med det samme

Hun har i de seneste 14 år haft en tæt kontakt til Bali, hvor hun blandt andet arrangerer kulturrejser sammen med sin balinesiske veninde, Ketut, og hun har også en webshop, der sælger balinesiske smykker i Danmark.

- Da Ketut og jeg mødtes første gang, klikkede vi bare med det samme. Jeg havde min datter med på ferie, og vi besøgte et tempel, hvor Ketut sad sammen med sin datter på samme alder. Og så sagde hun pludselig: Excuse me, for hendes datter ville gerne vide, hvorfor vi så så mærkelige ud, og om det skyldtes noget, vi havde spist...

Thea smiler bredt ved mindet om det første møde. I dag er de to kvinder uadskillelige, og det samme gælder børnene, der både kalder Thea og Ketut for mor.

- Men hun er også den skønneste kvinde, så alle vores gæster bliver også helt forelskede i hende, forklarer hun.

I øjeblikket er der dog gabende tomt i Ketuts guesthouse i Basangambu, som ligger lidt nord for Ubud. Og det samme gælder mange af de andre lokale overnatningssteder, restauranter og butikker. For uden turister er der ikke megen omsætning, og derfor er der flere, som forsøger sig med at sælge små retter til folk på gaden foran deres hus.

- De fleste har stadig den asiatiske attitude, som gør, at de siger, det går godt, hvis du spørger dem. Også selvom de måske ikke har fået noget at spise i to dage, fortæller Thea.

En del af nødhjælpen er et projekt, hvor de lokale kan komme med indsamlet og sorteret plastik-affald og få det byttet til ris. Privatfoto

Lukket land

Hun tog selv hjem til Danmark med det absolut sidste fly, inden Bali blev lukket helt ned i 2020. Men 1. november rejser hun tilbage, selvom det kræver fem ugers karantæne i Jakarta og kun kan lade sig gøre, fordi hun er så heldig, at hun kan få et forretnings-visa. For alle andre er øen nemlig stadig lukket land.

- Så Ubud, der før var en stor turistmagnet, ligner nu en spøgelsesby, og det samme gælder mange af de øvrige feriebyer. Nogle af hotellerne er ganske vist blevet opkøbt af rige russere eller kinesere, men der er ikke nogen udsigt til, at krisen er overstået lige med det samme. For selvom turristerne får lov at vende tilbage, vil der gå mange år, før det hele ligner sig selv igen, mener Thea.

Balineserne er ikke god til at bede om hjælp selv, men mange af dem har virkelig brug for det. Privatfoto

Via Ketut og sine øvrige venner på Bali følger hun løbende udvikliingen tæt, og de to kvinder blev hurtigt enige om at gøre noget.

- Folk er jo ved at være desperate. De fleste har allerede solgt deres bil eller deres køleskab eller andet af værdi, så nu ved de dårligt, hvor det næste måltid skal komme fra, fortæller Thea.

- Men der er jo heldigvis mange, der har det ligesom mig, og derfor gik der heller ikke langt tid, før vi fik henvendelser fra tidligere gæster og andre, der gerne ville hjælpe med donationer, fortsætter hun.

De indsamlede penge bliver blandt andet brugt til at købe ris, løg, spiseolie og høns, som deles ud til landsbyens ældste og svageste, og man kan løbende følge donationerne på Jungle Joglo - eller Ketut & Theas - hjemmeside og Facebook.

Udover ris og løg har Ketut ofte også en høne med til de ældre og svage, der har behov for det. På denmåde er de nemlig sikret lidt tiltrængt protein. Privatfoto

Ris for plastik

- En del af nødhjælpen er et projekt, vi kalder PlaticXchange, hvor de lokale kan komme med deres sorterede affald og få det byttet til ris. Det er en af Ketuts venner, der har fundet på det, for på den måde får vi både gjort noget for miljøet og hjulpet mange af dem, der virkelig har brug for det - samtidig med, at de bevarer deres værdighed, tilføjer Thea.

Projektets seneste indsamling resulterede i to tons affald, der blev ombyttet til 525 kilo ris til 167 mennesker. Og da mange - især børn og ældre - efterhånden er underernærede, får de også lidt mælk og Bok Choy kål med.

På vej med ris og madkurve til landsbyens ældre og svage. Folk, der ønsker at hjælpe Thea og Ketuts projekt, kan løbende følge med i, hvordan deres donationer bliver brugt via opslag på Facebook og andre sociale medier. Privatfoto

Thea forklarer, at donationerne - der både kommer fra Danmark og Norge - også er blevet brugt til madkurve og høns til gamle og sårbare samt lidt mælk og kiks til de børn, nødhjælpsarbejderne møder på deres vej.

- Selvom det ikke er noget, vi har reklameret ret meget for, er der heldigvis allerede mange, der støtter os. For eksempel nogle af de gæster, der har besøgt vores guesthouse - men også folk udefra, der bare har hørt om os eller læst om projektet på Facebook, fortæller hun.

Theas webshop, der importerer og sælger smykker fra Bali, kan heldigvis passes hvor som helst, når bare hun har sin computer med. Foto: Bente PoderT

Da det fortsat er forbudt at forlade sit hjem uden mundbind, og bøden for at gøre det er stor, deler projektet også stofmasker ud, for ifølge Thea er livet på øen, hvor mange er uden arbejde eller gået konkurs, ikke let. Men hun glæder sig alligevel til at komme afsted og arbejde fuld tid med det, hun brænder for.

- Jeg har altid drømt om at flytte til Bali, så nu skal det være. Også på grund af situationen dernede. Så i dag for nøjagtigt et år siden, besluttede jeg at sælge mit hus og forære det meste af mit habbengut væk og rejse ned til Ketut for at hjælpe til, fortæller hun.

Hjælp til Bali Vil man hjælpe Ketut og Thea med donationer til Bali, kan man blandt andet finde dem via www.junglejolo.dk eller Theas smykke webshop, der hedder www.TheaMelgaard.dk Parret arbejdet også på at etablere en græsrodsorganisation - eller ngo - der skal hedde Bali Kembali. Navnet betyder Bali tilbage, både fordi alle, der har besøgt øen en gang vil tilbage dertil, men også fordi de ønsker sig Bali tilbage til den levestandard, der var før corona-nedlukningen. VIS MERE

1. november vinker Thea derfor farvel til Danmark og huset, hvor hun har boet i 27 år, og goddag til en fremtid, der er mere usikker. Men det har hun det faktisk fint med, for hun har altid været god til at leve på en sten, så det er ikke en livsstil, der ligger hende fjernt.

- Smykkefirmaet kan jeg passe hvor som helst via min computer. For det er on-line og klarer sig fint uden mig, så længe jeg har en dame til at pakke og sende tingene videre, forklarer hun.