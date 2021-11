Thomas Kastrup-Larsen får store hug på de personlige stemmetal

AALBORG:Vælgerne straffede ikke bare Socialdemokratiet ved kommunalvalget i Aalborg,

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) fik også noget af en lussing på de personlige stemmetal. I 2017 fik han et kanonvalg med 29.498 personlige stemmer, hvor han simpelthen ryddede bordet og fik flere personlige stemmer end Venstre fik til sammen. Men ved valget tirsdag var det forandret, for her stemte vælgerne anderledes, og Thomas Kastrup-Larsen fik således 14.372 personlige stemmer.

- Når Socialdemokratiet har så stor en tilbagegang, som vi har, så er det naturligt, at jeg går tilbage. Jeg synes stadigvæk, at det er et acceptabelt personligt stemmetal, som jeg har fået, men det er selvfølgelig aldrig rart at få færre stemmer end sidste gang. Det er jo ikke personlige stemmetal, der er det vigtigste. Det er det her med, hvordan partiet klarer sig overordnet set, og der er vi gået tilbage må vi erkende. Nu skal vi i gang med et par spændende dage, og det glæder jeg mig til, siger Thomas Kastrup-Larsen til Nordjyske.

- Men dit personlige stemmetal er blevet mere end halveret, hvad tror du det skyldes?

- Jeg tror, at der er rigtig mange ting, der spiller ind på det. Men det at vi er gået så meget tilbage som parti, det er en del af det. Jeg fik rigtig mange stemmer sidst og i og med, at jeg har stået så stærkt, så tror jeg også, at der har været en mindre tendens til, at folk har følt en anledning til at sættes deres kryds ud for mig. Det er hver enkelt vælger, der afgør det, og jeg kan jo ikke vide, hvad der sker i hovedet på dem, siger Thomas Kastrup-Larsen.

S gik fem mandater tilbage ved valget og mister det absolutte flertal.

Hvis man ser på Venstres spidskandidat Jan Nymark Thaysen så fik han 4362 personlige stemmer mod 1583 personlige stemmer ved valget i 2017. Han blev stærkt forfulgt af Maja Torp (V), der fik 4198 personlige stemmer mod 1010 personlige stemmer i 2017. Venstre gik to mandater tilbage fra otte til seks mandater i byrådet.

Opdateres