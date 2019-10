Thomas Kastrup-Larsen fortæller om sit liv og hvad musikken betyder for ham

AALBORG:I den nye podcast-serie "Mig og Musik" møder NORDJYSKE Mediers musikchef Jan Jensen kendte nordjyder. Gæsterne præsenterer deres yndlingsmusik og fortæller om betydningen af musik i deres liv.

En af gæsterne er Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen og du kan se tre korte video-uddrag herunder. Thomas fortæller blandt andet om Nirvanas album "Nevermind", der var en håndgranat, der blev smidt ind i hans liv som teenager. Thomas´ forældre blev skilt, da han var 12 år, og derefter boede han sammen med sin mor og søster - og så ikke sin far:

Rapperen Benal har lavet nummeret "Lampeskærm", der for borgmesteren symboliserer de vigtige ting i en travl hverdag:

Borgmesteren er ikke bleg for at udnævne Nick Cave And the Bad Seeds til sit yndlingsband. Sangen "Stranger Than Kindness" vækker den mørke side og forbudte følelser hos "Mig og Musik"- gæsten:

Lyt til hele podcasten her: http://www.radionet.dk/podcast/Episode%201%20Thomas%20Kastrup-Larsen.mp3