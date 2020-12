Thomas Kastrup-Larsen: - Jeg ser restriktionerne som nødvendige

Aalborg Kommunes borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, er ked af de nye restriktioner som fra i morgen klokken 16 pålægges Aalborg Kommune, men han forstår dem.

- Jeg tror desværre, at restriktionerne er nødvendige med den smittestigning, vi har set i Aalborg Kommune over de senere dage, fortæller han.

Biografer, teatre, spillesteder og lignende skal lukke i Aalborg Kommune. Derudover skal svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller, museer, biblioteker og aftenskoler lukke, og skoleelever fra 5. klasse og opefter er sendes hjem og undervises digitalt.

Barer, caféer og restauranter lukkes også og er kun åbne for takeaway. Professionelle idrætsudøvere må fortsat anvende indendørsområderne, hvor der udøves idræts-og foreningsaktiviter. Der må som udgangspunkt kun være ti personer til stede på samme tid.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, og private arbejdsgivere opfordres også "kraftigt" til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

Udbredt samfundssmitte i Aalborg

Smitten i Aalborg Kommune er gået fra at have et lavt niveau til alene i dag at have 96 nye smittede. Her er der en klar overrepræsentation af unge smittet med corona.

- Der er udbredt samfundssmitte i Aalborg, og det er rigtig træls, og det bliver man nødt til at gøre noget ved. Derfor ser jeg restriktionerne som nødvendige, siger han.

Restriktionerne rammer i særdeleshed restaurationsbranchen samt kultur-og institutioner, og de mulige konsekvenser heraf bekymrer Thomas Kastrup-Larsen.

- Jeg frygter, at det kommer til at koste nogle arbejdspladser. Det er rigtig, rigtig ærgerligt.

Såfremt testkapacitet kan sættes op, er det målet.

- Vi vil gerne have så meget testkapacitet som overhovedet muligt, og nu kommer vores krisestab til at træde sammen, og så kommer vi til at se, hvordan vi kan få udmøntet alle restriktionerne, om der er noget mere, vi kan gøre, fortæller han.

Og selvom det svider og er hårdt med endnu skrappere restriktioner efter ni lange måneder, har Thomas Kastrup-Larsen en bøn til borgerne i kommunen.

- Jeg har en klar opfordring om, at vi gør alt, hvad vi kan i forhold til at overholde de restriktioner, og at vi gør alt, hvad vi kan, for at holde smitten nede, fordi konsekvenserne, hvis ikke vi gør det, er rigtig store og kan være fatale for nogle af vores svageste borgere, siger han og tilføjer til slut.

- Det er supervigtigt, at vi går foran og gør, hvad vi kan for at få det her begrænset.