Thomas Kastrup-Larsen til aalborgenserne og nordjyderne: Brug de lokale medier

AALBORG:- Det er vigtigt for mig, at når vi kommer på den anden side af corona-krisen også har nogle stærke, lokale medier, som kan være med til at sætte ting til debat.

Det siger Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, i en ny video, hvor han sammen med nogle af sine nordjyske kolleger taler om vigtigheden af lokale og regionale medier.

Du kan se videoen med Thomas Kastrup-Larsen og nogle af hans borgmesterkolleger herunder.

I videoen fortæller borgmesteren blandt andet om mediernes arbejde med at kigge politikerne efter i sømmene og afslutter med en opfordring til aalborgenserne og nordjyderne:

- Brug de lokale medier. Vær med til at bakke op om dem, for jeg tror slet ikke, vi fatter og forstår, hvor meget vi egentlig mister, hvis vi mister vores lokale presse.