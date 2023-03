Chok for socialdemokrater: Thomas Kastrup takker af som borgmester

AALBORG:Thomas Kastrup-Larsen genopstiller ikke til kommunalvalget i 2025, og han takker af som borgmester.

Det oplyser Socialdemokratiet i Aalborg Kommune i en pressemeddelelse underskrevet af formand Ulla Astman.

Thomas Kastrup-Larsen har her til aften meddelt medlemmerne i Socialdemokratiet i Aalborg Kommune på det årlige repræsentantskabsmøde, at han ønsker at stoppe som borgmester til sommer, så det er en ny borgmester, der tager over efter sommerferien.

- Jeg har lige rundet et skarpt hjørne – 50 år – og jeg har også for kort tid siden haft 25-års jubilæum som byrådsmedlem. Jeg har tidligere meldt ud, at jeg ikke så for mig, at jeg skulle gå på pension fra borgmesterposten i Aalborg, men at jeg godt kunne tænke mig at prøve noget nyt, søge nye udfordringer, i mit arbejdsliv, inden det går på hæld, lyder det i begrundelsen fra borgmesteren.

- Når jeg mærker dybt efter og tænker det hele igennem, så når jeg frem til den konklusion, at det er nu, jeg skal tage det store spring og prøve noget andet, fortsætter han.

- At komme med så afgørende en udmelding som borgmester har konsekvenser, både på kort og langt sigt. På den lange sigt naturligvis, at der skal vælges en ny borgmesterkandidat. På den korte sigt betyder min beslutning tab af indflydelse og manglende muligheder for at få afgørende beslutninger igennem. Der vil, med andre ord, opstå et magttomrum. Det har jeg tænkt mig at tage konsekvensen af, for hverken Aalborg kommune eller mit parti kan være tjent med, at det opstår et sådant tomrum, som risikerer at betyde tab for den fortsatte fremdrift i vores dejlige kommune. Jeg vil derfor forlade borgmesterposten og udtræde af byrådet med virkning fra den 31. juli i år. Det vil give mit parti god tid til at finde min afløser, lyder meldingen fra Thomas Kastrup Larsen i pressemeddelelsen.

Til efteråret skal den nye borgmester så også stå i spidsen for de budgetforhandlinger, der skal i gang med henblik på budgettet for 2024.

Thomas Kastrup Larsens beslutning om at trække sig som borgmester i Aalborg Kommune bliver mødt med stor beklagelse af formanden for Socialdemokratiet i Aalborg kommune UIla Astman.

- Jeg er på vegne af partifællerne her i kommunen både ærgerlig og ked af Thomas’ beslutning. Thomas har udført et enormt stort og slidsomt stykke arbejde i de seneste godt 9 år som kommunens borgmester. Der er sat mange solide fingeraftryk fra hans side på kommunens udvikling; med de store kulturelle investeringer, omlægningen til en stærk uddannelses-og videns by og med sit evigt glødende engagement i kommunens udvikling har Thomas altid gået forrest for Aalborg, lyder det fra formanden.

Ulla Astman understreger dog i pressemeddelelsen, at hun har stor forståelse for Thomas Kastrup Larsens beslutning.

- Vi har altid vidst, at Thomas ikke har noget ønske om at være kommunalpolitiker hele sit arbejdsliv. Og derudover ved jeg også, hvor slidsomt arbejdet som toppolitiker er, så jeg har stor forståelse for Thomas’ ønske, om end jeg selvfølgelig gerne havde set, at han fortsatte, for jeg synes, han har løftet borgmesterposten på flotteste vis. Men vi respekterer naturligvis hans beslutning og sætter nu internt i partiet processen i gang med at finde hans afløser, lyder det fra formanden.

I pressemeddelelsen fastslår Socialdemokratiet, at det nu bliver op til partiorganisationen at finde egnede kandidater, og der satses på, at der er valgt en ny spidskandidat allerede inden sommerferien.

I det tilfælde, at det er én fra den nuværende byrådsgruppe, så vil vedkommende kunne indtræde på borgmesterposten allerede 1. august.

- Og skulle det ikke være tilfældet, så har vi en glimrende viceborgmester i Helle Frederiksen, der tidligere har løftet opgaven, senest da Thomas var sygemeldt med brækkede ribben i december måned sidste år, konstaterer Ulla Astman.

Thomas Kastrup-Larsen kunne i begyndelsen af året fejre sit 25-års jubilæum som kommunalpolitiker og heraf de seneste godt ni år som borgmester.

Han har - inden han blev borgmester - været rådmand i syv år og har ligeledes siddet i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening i 10 år. For nuværende er han udover at være borgmester tillige formand for de nordjyske kommuner i sammenslutningen KKR.