Thomas Krarup forlader politik

AALBORG: Torsdag aften stod det klart, at den konservative Thomas Krarup - der frem til nytår var ældre- og handicaprådmand i Aalborg Kommune - er ansat som ny vækst- og udviklingsdirektør i Jammerbugt Kommune.

Det betyder samtidig af den konservative frontfigur har taget sin politiske fremtid op til overvejelse. Og det er altså endt med, at han forlader politik.

På sin Facebook-profil skriver Thomas Krarup således om det nye job:

- Jeg er umådelig stolt af at kunne sige, at jeg pr. 1. april begynder som direktør i Jammerbugt Kommune. I et job, der udover det tekniske område med vej, forsyningsområdet mv. også dækker både fritid, kultur, landdistriktsudvikling, turisme og erhverv. Jeg glæder mig virkelig meget til den store udfordring, og glæder mig specielt til samarbejdet med de mange dygtige og engagerede politikere, medarbejdere og ledere, hvoraf jeg allerede i forvejen kender en hel del.

Om afskeden med politik skriver han:

- Samtidig betyder det også, at jeg forlader politik og Aalborg byråd, da det ikke er foreneligt at varetage begge hverv samtidigt. Jeg overlader derfor mine politiske poster i Aalborg Kommune til den erfarne førstesuppleant, Vibeke Gamst, pr. 1. april.

- Det har været fantastisk for mig gennem de sidste otte år at have siddet i Aalborg byråd, og navnlig de sidste fire år at have været rådmand og chef for en kæmpe organisation. Nu har jeg fået chancen for en helt anden lederstilling, som jeg som sagt glæder mig meget til.

- Tusinde tak for min tid som aktiv politiker. Nu begynder et andet liv for mig. Jeg håber I forstår mit valg, slutter Thomas Krarup.