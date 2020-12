Ti nye corona-smittetilfælde på Gistrup Skole

GISTRUP:Siden tirsdag er der konstateret yderligere 10 nye tilfælde af coronasmitte blandt elever og personale. Det skriver skoleleder Thorstein Jensen i den seneste status til forældre og elever på det store udbrud, der brød ud i weekenden.

Desuden er 1.a på skolen sendt hjem som nære kontakter - til gengæld er flere elever i 2.b og 2.c på vej tilbage efter at være blevet testet negativ.

Dermed er der i alt 30 smittede elever og lærere på afdelingen i Gistrup. Der er dog en trøst for skolen i, at de nye tilfælde blandt eleverne er blandt de klasser, der i forvejen er sendt hjem til test og hjemmeundervisning. Så umiddelbart er der ikke tegn på, at smitten har bredt sig videre til andre årgange.

For yderligere at stoppe smittespredningen på skolen har ledelsen lukket kantinen og biblioteket, valgfag bliver holdt klassevis, så der ikke sker spredning mellem klasserne, madlavningstimerne er uden madlavning og idræt bliver afviklet klassevis og på en måde, så eleverne ikke behøver bade bagefter.