Tidligere AaB-formand død efter kort tids sygdom

AALBORG:"Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at vores nyligt afgåede bestyrelsesformand for AaB A/S, Torben Fristrup, er gået bort i en alder af 71 år."

Sådan lød det torsdag i en kort meddelelse på superligaklubbens hjemmeside.

Torben Fristrup blev første gang sat i forbindelse med AaB i 2012, da han var en del af en investorgruppe, der sikrede klubben den fornødne økonomi til at holde fodboldforretningen oven vande. På det tidspunkt var han direktør for virksomheden Cubic i Brønderslev.

I 2017 trak Torben Fristrup sig fra Cubic, men blev samtidig valgt ind i AaB's bestyrelse. Fra april 2018 var han formand for selskabet bag superligaklubben.

På grund af et svigtende helbred trak han sig fra posten i begyndelsen af marts i år, men var efterfølgende fortsat en af klubbens lokale storinvestorer.

I forbindelse med AaB’s opgør fredag aften på udebane mod OB vil aalborgensernes spillere bære sørgebind - ligesom Torben Fristrup vil blive mindet ved hjemmekampen på Aalborg Portland Park 21. maj mod FC Midtjylland.