Tidligere AaB-formand død efter kort tids sygdom

AALBORG:"Det er med stor sorg, at vi har modtaget meddelelsen om, at vores nyligt afgåede bestyrelsesformand for AaB A/S Torben Fristrup er gået bort i en alder af 71 år."

Sådan lyder det i en kort meddelelse på superligaklubbens hjemmeside her torsdag over middag.

Torben Fristrup var formand for AaB fra april 2018, men trak sig fra posten i begyndelse af marts i år, men var dog fortsat en af klubbens lokale storinvestorer.

- I forbindelse med AaB’s opgør i morgen aften mod OB vil AaB’s spillere bære sørgebind, ligesom Torben Fristrup vil blive mindet ved hjemmekampen på Aalborg Portland Park 21. maj mod FC Midtjylland, lyder det på AaBs hjemmeside.