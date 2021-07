Tidligere AaB-formand død

AALBORG:En markant personlighed i nordjysk - ikke mindst aalborgensisk - og dansk idrætsliv er død, 84 år gammel. Det drejer sig om den tidligere Triton- og AaB-formand Jørgen Brix Steby.

Det fremgår af et opslag på Aalborg Idrætshistoriske Samlings Facebookside.

Her skriver administrator John Laden Jensen bl.a.:

"Det er med stor sorg jeg erfarer, at den mangesidige erhvervsmand, sportsmand og senere sportsleder Jørgen Brix Steby er afgået ved døden 84 år gammel."

Udover at være en markant formand for AaB A/S i slut 90'rne, hvor AaB bl.a. gik på Børsen i 1998 og blev danske mestre for anden gang i 1999, var han med til at lancere det nye Aalborg Stadion i 2000, hvor han også stoppede som formand for AaB A/S.

Han sad fra 1987 til 2000 i bestyrelsen for AaB A/S, de sidste tre år som klubbens formand.

Han afløste Poul Hedemann og blev selv afløst af Ole Mølgaard i 2000.

Jørgen Brix Steby havde AaB i sit DNA, og han opnåede også at spille 12 kampe for AaB over en tre-årig periode fra 1954-1957.

Forinden tørnen som formand for AaB A/S havde han gjort sig særdeles bemærket i både nordjysk og dansk idrætsliv, ligesom han havde en lang karriere som bestyrelsesmedlem og i flere tilfælde formand for nordjyske erhvervsvirksomheder.

Bestyrelsesposterne omfattede blandt andet Aalborg Stevedore Company, hans eget JBS Holding Aps og JBS Ejendomms A/S, Mammen og Drescher A/S, hvor han startede som elev og endte som direktø'r og bestyrelsesmedlem, Aalborg Containerterminal A/S, Aalborg Havn A/S og SK20 Aps.

Dertil kom altså formandposten i en anden hjerteklub, badmintonklubben Triton, hvor han i sin ungdom spillede sammen med koryfæer som Bent Søndergaard og multiidrætsmanden Carsten Morild, men også en formandspost for Dansk Badminton Forbund og formandsposten i AaB A/S.

Som spiller opnåede Jørgen Brix 225 kampe på Tritons 1. hold. Han var med da Triton i 1958 for første gang rykkede op i 1. division - landets bedste række på tiden - og var på 1. holdet i tre årtier.

I en ung alder trådte han ind i ledergerningen, og Han blev som 35 årig i 1972 Tritons formand. En post han bestred i en lang årrække. Bl.a. var det med ham i spidsen at Triton 3 gange i 80’ erne hjemtog det danske mesterskab i holdturneringen.

Jørgen Brix var i en periode fra 1988 til 1992 formand for Dansk Badminton Forbund, og før det var han formand i Nordjysk Badminton Distrikt og fra 1977 – 1984 formand for paraplyorganisationen Jyllands Badminton Kreds, der samlede de jyske distrikter, som han også repræsenterede i forbundets bestyrelse.

For sit store lederarbejde har Brix Steby modtaget mange hædersbevisninger - bl.a. Badminton Danmarks ærestegn, BWF’s Meritorious Service Award og i 1992 DIF’s ærestegn - og han er også æresmedlem i Triton.

Jørgen Brix Steby var desuden honorær svensk konsul.

Jørgen Brix Steby efterlader sig fru Jytte og børnene Susan og Jan med familier.