Tidligere AaB-spiller køber sig ind i padel-kæde

Som aktiv havde han et giftigt venstreben, men de seneste par år har han langt oftere haft et padel-bat i hænderne end en bold ved fødderne.

Og nu køber tidligere AaB- AGF- og Vendsysselspiller Daniel Christensen sig ind i en af de mange padel-firmaer, der er dukket op.

- Jeg synes, det er utrolig spændende og en fed forretning. Og jeg elsker jo at spille padel selv, så det gav rigtig god mening, da jeg lagde de to ting sammen, fortæller han.

Daniel Christensen stoppede som professionel fodboldspiller i 2020 og har siden februar 2021 arbejdet som centerleder ved PadelPadel i Svenstrup.

Nu har han altså købt sig ind i forretningen.

Vil skabe verdensstjerner

I dag ejer Brian Sørensen 80 procent af PadelPadel. Sørensen stiftede energidriksfirmaet Cult i 1998 og solgte det til Royal Unibrew for 350 millioner kroner i 2018.

Den tidligere AaB-back vil ikke fortælle præcist hvor mange procent, hhv. han og Brian Sørensen fremover kommer til at eje af padel-firmaet, eller hvad han har betalt for at købe sig ind.

- Jeg har en lille del. Men for mig handler det ikke om, hvor mange procenter der står på kontrakten, det handler mere om, at jeg har fået den anerkendelse fra Brian (Sørensen, red.), som tror på, at jeg har været med til at flytte det, og kan være med til at flytte det yderligere, siger Daniel Christensen.

PadelPadel har centre i Aalborg, København, Odense og Aarhus og har ifølge CVR-registret 53 ansatte. I 2022 havde PadelPadel et overskud på 872.648 kroner.

Nu vil Daniel Christensen gøre en indsats for, at sporten bliver andet og mere end en perifer nichesport.

- Padel er stadigvæk i den spæde ungdom. Vi vil gerne gøre det til en sport, som de unge dyrker, som var det badminton eller fodbold, det er vores filosofi. Vi vil skabe nogle dygtige unge mennesker, der kan stå på den helt store scene. Som man ser det i tennis med Holger Rune, siger han.

Daniel Christensen fortsætter som centerleder ved PadelPadel i Svenstrup.