Tidligere AaB-træner køber spansk klub

AALBORG:Trods en lovende start blev Magnus Pehrsson aldrig en succes som cheftræner i superligaklubben AaB, hvor han stod i spidsen for fra januar 2009 til oktober 2010.

Nu drømmer den 44-årige svenske toptræner, som siden AaB-tiden blandt andet har gjort Malmø FF til mestre i hjemlandet 2017, om succes i spansk fodbold, hvor han sammen med tre andre investorer har købt sig til kontrol i klubben Velez CF fra den fjerdebedste række i det fodboldglade land.

Det fortæller den svenske avis Expressen

Med sig til Spanien tager Magnus Pehrsson blandt andre landsmanden Jesper Norberg. De to kender hinanden fra klubben Kalmar FF, hvor Magnus Pehrsson var cheftræner frem til oktober 2019, hvor han forlod klubben - blandt andet efter et offentligt skænderi med klubbens fans.

Ifølge Expressen.se er planen, at Magnus Pehrsson skal være sportschef i den spanske klub, mens Jesper Norberg skal være klubdirektør. De to har gennem længere tid haft fælles ambitioner om at drive en fodboldklub - og gerne udenfor Sveriges grænser.

Efter længere tids research og rejser rundt i Europa før udbruddet af coronapandemien faldt valget på Velez CF, som ligger i en kommune med 80.000 indbyggere og hører til i den region i Sydspanien, som også tæller storbyen Malaga.

Ifølge Magnus Pehrsson er interessen for fodbold også i det område enorm, og han og makkeren Jesper Norberg ser et stort udviklingspotentiale i den 98 år gamle klub, der tæller mange unge lokale talenter.

- Vi vil vise mod ved at være villige til at udfordre os selv og arbejde hårdt hver dag. Vi vil udvikle Vélez C.F. fra en amatørklub til en bæredygtig, professionel klub trin for trin, skriver de to svenske investorer i en fælles pressemeddelelse på den spanske klubs hjemmeside.