Rumæner skal i fængsel for at tigge foran Føtex

AALBORG: En 54-årig rumæner skal 14 dage i fængsel for at have tigget om penge ved Føtex i Nørresundby.

Det besluttede Retten i Aalborg tirsdag, efter at manden blev anholdt mandag over middag foran supermarkedet, fortæller anklager Louise Watson.

I juni strammede et flertal i Folketinget lovgivningen, så "utryghedsskabende tiggeri" - blandt andet ved supermarkeder - som udgangspunkt udløser 14 dages ubetinget fængsel. Loven blev dengang fremsat af DF og vedtaget efter en debat om udenlandske hjemløse, der tiggede i København.

I retten i Aalborg erkendte den 54-årige rumæner sig skyldig i tiggeriet i Nørresundby, og han modtog dommen.