Tilfældig fejl ved GPS-system sikrede politiet superspor i sagen om Mia-drabet

AALBORG:En tilfældig fejl på et GPS-system i den 37-årige tiltaltes bil er en af årsagerne til, at politiet under efterforskningen af drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevn har kunnet lave en meget præcis kortlægning af den tiltaltes færden i og omkring Aalborg den fatale nat, hvor den 22-årige sygeplejestuderende mistede livet.

Det kom frem under førstedagen af retssagen, der er sat til at køre over ni retsdage i juni.

I sin forelæggelse af sagen sagde anklager Mette Bendix, at politiet havde undersøgt den tiltaltes GPS-system. Det kunne konstateres, at på den morgen, hvor Mia Skadhauge Stevn forsvandt, var GPS-systemet i den tiltaltes bil manuelt slået fra i tidsrummet fra klokken 02.14 til klokken 09.23.

Men Mette Bendix lod forstå, at de oplysninger havde politiet fra appen Connected Pass. Men ved en fejl havde systemet bag Connected Pass alligevel lagret samtlige oplysninger fra den tiltaltes GPS.

Det gav politiet meget værdifulde oplysninger om tiltaltes færden.

Forud var dog gået et stykke arbejde med via offentligheden, overvågningskameraer og vidneforklaringer at finde frem til den tiltaltes bil, en sort Volkswagen Golf på gule plader. Den var blandt andet blevet set på Vesterbro og før det i nærheden af Jomfru Ane Gade ved Radisson Blu hotellet på Ved Stranden, hvorfra der kunne udtrækkes en nummerplade.

Da politiet først havde den, gik det hurtigt. Det førte 9. februar til anholdelsen af den 37-årige og en kammerat, som det dog hurtigt blev afklaret ikke havde noget med sagen at gøre.

Den 37-årige blev ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet, og det har han været lige siden.

Mia Skadhauge Stevn blev samlet op på Vesterbro i Aalborg. Foto: Lars Pauli

Men det var altså GPS-oplysningerne, der gav et fuldstændigt klart billede af den 37-åriges færden før og efter, at han havde samlet Mia op ved et busstoppested ved Netto på Vesterbro.

GPS-oplysningerne viste blandt andet, at den 37-årige havde passeret Limfjordsbroen i sydlig retning klokken 2.28 omkring 3,5 timer før Mia blev samlet op på Vesterbro. Dataene viste også, at den tiltalte havde cirklet rundt i det indre Aalborg med korte stop ind imellem.

Og det var også fastslået, at den var på Vesterbro klokken 6.09, og at bilen kørte mod nord over Limfjordsbroen klokken 6.21. Videre viste GPS'en tiltaltes bil i skovområdet ved Hammer Bakker og senere igen på en markvej nær Sulsted Kirke. De to oplysninger førte til, at der blev sendt hundepatruljer til området, hvor der blev fundet flere ting, som anklager Mette Bendix i sin forelæggelse af sagen kaldte "relevante for sagen".

Det drejer sig bl.a. om Mias nøgler, et par hårelastikker, der med størst mulig sandsynlighed (en til en million; Red) havde DNA fra Mia. Ligeledes blev der fundet to brystplastre, ligeledes med DNA, der med størst mulig sandsynlighed stammer fra Mia. Teknikerne havde samtidig ved en gennemgang af Mias lejlighed fundet bagpapirer til plastrene.

Efter de to ophold i Hammer Bakker og ved Sulsted Kirke fortsatte GPS-sporet til den tiltaltes hus i Flauenskjold klokken 7.55.

Senere - klokken 14.57 - har bilen kørt til genbrugspladsen i Dronninglund og til Jem og Fix i Dronninglund. Samme dag har politiet - igen via GPS - fået oplysninger om, at den tiltaltes firmabil var i to Jem og Fix butikker i området.

Og ved gennemgang af overvågningsvideoer er det fastslået, at tiltalte købte 16 flasker kaustisk soda, to flasker afløbsrens og klorin, samt tre malerovertræksdragter og gummihandsker.

Yderligere oplysninger fra GPS'en viste, at tiltalte havde været på Pindbakvej 7. februar sent på aftenen i næsten to timer og senere igen natten til 8. februar på Lilleskovvej i Dronninglund Skov. De oplysninger førte til større undersøgelser på stederne, og det er de to steder, der er fundet ligdele, og blandt andet tandundersøgelser har vist, at der var tale om ligdele af Mia.

I skoven fandt politiet et bål, hvor det værktøj, som den 37–årige er tiltalt for at have brugt til at partere liget med, var forsøgt brændt af.

Retssagen mod den 37-årige fortsætter de kommende dage efter følgende plan:

Dag 2. 8. juni: Afhøring af den tiltalte fortsætter.

Dag 3. 9. juni: Andre vidner afgiver forklaring. Det drejer sig blandt andet om Mias veninde og Mias kæreste. Desuden afhøres såkaldte fagvidner som f.eks. en hundefører.

Dag 4. 12. juni: Flere fagvidner afgiver forklaringer. Det drejer sig igen om politifolk, sportekniker, kriminaltekniker samt statsobducent. Desuden kommer et vidne fra Connected Cars.

Dag 5. 13. juni: Et vidne, der er kørt igennem Hammer Bakker, afgiver forklaring. Den mand, der blev anholdt samme dag som tiltalte, men hurtigt kunne udelukkes fra sagen, skal afgive forklaring, ligesom vidner, som kender tiltalte, kommer i vidneskranken. En judobekendt, tidligere kærester og arbejdskollega skal også i vidneskranken, hvis ikke landsretten efterkommer en protest fra forsvarer Mette Grith Stage, om at de ikke må føres som vidner.

Dag 6. 14. juni: Dokumentation for sagens bilag.

Dag 7. 27. juni: Procedure og skyldsspørgsmål. Votering

Dag 8. 28. juni: Votering og skyldskendelse.

Dag 9. 29. juni: Procedure om sanktionen, votering og domsafsigelse.