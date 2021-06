"Helt forfærdeligt hus sælges" - Jimmys telefon var rødglødende efter salgsannonce

VODSKOV:Har du endnu ikke fået brugt feriepengene, så har du nu mulighed for at blive en ejendom rigere.

Hushandlernes ApS har netop sat en grund til salg i Vodskov, som må kandidere til at være den billigste i Nordjylland. Du kan således blive ejer af huset for bare 91.500 kroner.

Der er dog lige et aber dabei, for du skal i hvert fald ikke være født med 10 tommelfingre, hvis ikke du ønsker at bo i et yderst faldefærdigt hus.

Det er den ene af de to ejere af Hushandlernes ApS, Jimmy Jensen, som i Facebookgruppen "Aalborg - Køb og salg" har skrevet en meget ærlig salgsannonce.

Lad os bare sige - han oversælger i hvert fald ikke ejendommen.

"Helt forfærdeligt hus sælges. Kør forbi og se om du kan overskue det. Kan du det, så er dette klart det billigste hus i Vodskov. Kommunen kan kræve, at der bliver ryddet op," skriver han i annoncen.

- Jeg gad ikke at lægge navn til, så jeg skrev en annonce med et glimt i øjet, hvor jeg ikke lagde skjul på, at huset er forfærdeligt

- Jeg vil ikke spilde folks tid. Det er bedre at være ærlig, så folk ved, hvad de kører op og kigger på. Normalt er vi et seriøst firma, der køber ejendomme, som skal renoveres, men ikke huse som er så faldefærdige, lyder det fra en storgrinende Jimmy Jensen.

Foto Henrik Louis

De mange grin kommer på grund af, at det var under noget specielle omstændigheder, at Jimmy Jensens firma fik fingre i ejendommen.

Det var Jimmys makker og medejer af Hushandlernes ApS, Jesper "K.T." Andersen, som købte ejendommen på tvangsauktion.

- Han var inde på tvangsauktion for at købe en anden bolig, som vi ikke fik. Jeg skrev flere gange, at nu skulle han ikke driste sig til at købe ejendommen i Vodskov. 10 minutter senere skrev han tilbage "tillykke med din nye ejendom." Åh nej, tænkte jeg.

Han tager dog drilleriet med oprejst pande.

- Der er sikkert nogle, som ikke kan sætte sig ind i, at der er nogen, som kan finde på at købe en ejendom bare for drille hinanden. Men vi har også brug for lidt humor i hverdagen, siger Jimmy.

Han er da heller ikke et sekund i tvivl om, hvor huset rangerer blandt de boliger, som firmaet har haft til salg.

- Det er absolut det værste hus, vi har haft, lyder det prompte.

- Men vi har faktisk haft overraskende mange interesserede. Det er typisk personer, som vil give den hele armen. Jeg vil vurdere, at det er muligt at pudse huset op, sætte nye vinduer og døre i samt sætte nyt inventar i huset. Så har man i hvert fald et billigt hus.

Det er dog ikke kun huset, som folk har vist interesse for. På grunden står en masse gammelt rod, og der var blandt andet to løveskulpturer, som har fået Jimmys telefon til at være rødglødende.

- Størstedelen af opkaldene har været på de her løver. Der var én person, som kimede mig ned, så til sidst fik vedkommende lov at hente dem, siger hussælgeren, som ikke forventer, at et eventuelt hussalg vil forsøde hans tilværelse.

- Det er ikke denne ejendom, som vi skal hæve vores løn på.

Boligen ligger på Halsvej og er opført i 1899. Hvis du slår til på håndværkertilbuddet får du 309 kvadratmeter grund af boltre dig på, mens du kan nyde din eftermiddagskaffe et sted i husets 89 kvadratmeter.