Tiltale klar: 52-årig skød ekskone for øjnene af sine to børn

AALBORG:En nu 53-årig mand er tiltalt for i september sidste år på klos hold at have dræbt sin 41-årige ekskone for øjnene af parrets to drenge, der på drabstidspunktet var blot seks og otte år gamle.

Det fremgår af det færdige anklageskrift mod den nu 53-årige mand - et anklageskrift, der nu er fremsendt til Retten i Aalborg, og som Nordjyske har fået aktindsigt i.

Drabet skete på Skelagervej 17. september sidste år ved godt 18-tiden, og den 41-årige kvinde blev hurtigt, men i kritisk tilstand bragt til Aalborg Universitetshospital, hvor hun dog afgik ved døden.

Ifølge anklageskriftet er den 53-årige tiltalt for at have dræbt kvinden, idet tiltalte opsøgte kvinden, der var sammen med deres fælles børn "hvorefter tiltalte foran børnene og på kort afstand med et 9 millimeter skydevåben" skød den 41-årige kvinde "i hovedet, hvorved hun pådrog sig hjernekvæstelse og som følge heraf afgik ved døden samme dag kl. 18.55".

Udover tiltalen for drab på kvinden er den 53-årige tiltalt for trusler og 34 tilfælde af overtrædelser af et tilhold mod at opsøge sin ekskone - et tilhold som han ifølge anklageskriftet havde fået meddelt 21. december 2018, og som forbød ham at opsøge hende eller overhovedet tage kontakt til hende "med mindre kontakten var relevant i forhold til aftalt eller fastsat samvær med deres fælles børn", som det står i anklageskriftet.

Overtrædelserne, der ifølge anklageskriftet bestod af sms'er og e-mails, havde ind i mellem et stærkt truende indhold.

I en af mange e-mail skrev den tiltalte således ifølge anklageskriftet, at "Jeg lever ånder og dør for mine børn. Jeg dræber dig gerne", og i en anden mail lød teksten - igen ifølge anklageskriftet "Jeg sætter livet på spil nu. Enten tager du mit liv, eller jeg tager dit liv. Jeg gør det med glæde. Mit liv er intet værd uden mine børn, du vil tage fra mig."

Med i anklageskriftet er også en tiltale for psykisk vold, hvor den 53-årige ifølge anklagen har udvist "groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd" hvilket ifølge anklageskriftet "fratog den dræbte fornemmelse af retten til at bestemme over sig selv og sit eget liv."

Der er også et tiltalepunkt for ulovlig våbenbesiddelse ved, at den nu 53-årige mand overhovedet var i besiddelse af det ni millimeter skydevåben, som han skød sin ekskone med, og ammunition til våbnet.

Der foreligger på nuværende tidspunkt intet om anklagemyndighedens påstand i forhold til strafudmåling i sagen, der indtil videre er fastsat til at skulle gå foran et nævningeting.

Strafferammen for manddrab går fra fem år helt op til livstid.

Sagen er ifølge Retten i Aalborg endnu ikke berammet. Den kommer formentlig for sidst på året eller først i 2023.