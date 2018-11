Tiltale: Politidirektør og 16 andre på 22-årigs dødsliste

AALBORG: Mandag begynder den usædvanlige retssag mod en 22-årig mand fra Aalborg, der tiltalt for at have forsøgt at voldtage og dræbe sin 24-årige nabo, samt for at have planlagt både voldtægt og drab på 16 andre personer - herunder politidirektøren ved Nordjyllands Politi.

Sagen tog sin begyndelse 2. januar omkring klokken 17.40 i et lejlighedskompleks i centrum af Aalborg, hvor den 22-årige formentligt skaffede sig adgang til sin nabos lejlighed under påskud af, at han skulle finde en støjkilde i opgangen.

Ifølge tiltalen havde han blandt andet en økse, strips og maskering med sig.

Inde i lejligheden slog han den 24-årige kvinde og tog kvælertag på hende, så hun kortvarigt mistede bevidstheden.

Ifølge tiltalen trak den 22-årige herefter kvinden ind i sengen, hvor han fikserede hende, slog hende og truede med at slå hende ihjel.

Det lykkedes dog den unge kvinde at flygte fra stedet og slå alarm til politiet. Ifølge anklageskriftet var hun i livsfare under overfaldet.

17 personer på liste

Den 22-årige blev kort efter anholdt, og under ransagningen af hans hjem, gjorde politiet et uhyggeligt fund.

Manden havde blandt andet en økse, en kniv, kondomer, maskering, strips og gaffertape sammen med en liste med navn og adresse på 17 personer - herunder den 24-årige nabo og politidirektøren i Nordjylland.

Og ifølge anklagemyndighedens opfattelse er listen og de mange remdier bevis på, at den 22-årige planlagde at dræbe og voldtage personerne på listen.

Anklagemyndigheden har subsidiært rejst tiltalte for forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed og for grov vold, hvis retten ikke finder, at der er bevis for drabsforsøg og voldtægtsforsøg.

Går efter forvaring

Sagen er efterforsket af Østjyllands Politi, da Nordjyllands Politi er inhabile i sagen, fordi politikredsens øverste chef er en af de personer, der er på den liste, som politiet fandt i den tiltaltes lejlighed.

Anklagemyndigheden går umiddelbart efter, at den 22-årige bliver idømt forvaring. Det er en tidsubestemt frihedsstraf, der gives til personer, som anses for at være til fare for andre.

Der er afsat otte retsdage ved Retten i Aalborg til behandling af sagen, og der forventes at falde dom i begyndelsen af december.