Tiltalte lavede sjov i retten - gav dommer og anklager våde bukser

AALBORG:Et nu tidligere ægtepar var lidt for spøgefulde, da den 41-årige mand i august sidste år skulle i Retten i Aalborg.

Inden retsmødet begyndte, besluttede ægteparret sig nemlig for at lave sjov med dommeren og anklageren i sagen.

Så mens den 41-årige holdt vagt på gangen, hældte hans 27-årig hustru vand på dommerens og anklagerens stole. Og det var åbenbart en pæn sjat vand, for da dommer og anklager satte sig, fik de begge våde bukser.

Men man får ikke mange grin ved at gøre den slags i retten - tværtimod.

Sagen blev taget alvorlig, og det endte også med, at den 41-årige og den 27-årige kvinde blev tiltalt for chikane mod dommeren og anklageren.

Tirsdag var de så igen i retten, og her erkendte de at have hældt vandet ud på stolene. Men de forklarede, at det var ment som en spøg, og den 41-årige sammenlignede det med at lægge tegnestifter på lærerens stol i folkeskolen.

Retten vurderede da heller ikke, at vand-sagen var slem nok til, at manden og kvinden kunne straffes for chikane - og derfor blev de frikendt for det forhold, oplyser anklager Michelle Pedersen.

Det betød dog ikke, at de kunne gå ustraffet fra retten.

For ud over vand-spøgen, så var de tiltalt for en række tyverier, databedrageri og hæleri. Og dem blev de dømt for.

Det resulterede i 20 dages betinget fængsel til den 27-årige kvinde, mens den 41-årige mand fik 60 dages ubetinget fængsel.