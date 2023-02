Tina skrev harmdirrende opslag om biograf: Men hun havde overset én ting

AALBORG:- Jeg bliver faktisk helt rørt.

Sådan lød det fra biografchef Jan Ringtved efter en times møde med Tina Campbell torsdag.

Tina Campbell, som er foredragsholder og forfatter, havde i et opslag på Facebook meldt sit farvel til biografen i Kennedy Arkaden i Aalborg. Hun havde fået den opfattelse, at biografen efter en nylig omfattende ombygning havde forværret forholdene for kørestolsbrugere.

- Nu er jeg blevet udelukket fra at komme hos jer. Det er jeg vildt ked af, skuffet over og virkelig helt igennem chokeret over, skrev Tina.

Den opfattelse kunne Jan Ringtved, som er chef for de to Nordisk Film-biografer i Aalborg, slet ikke genkende, så Nordjyske satte dem begge stævne i biografen.

Under mødet i biografmørket var tonen noget mere forsonlig fra Tina Campbell, og hun måtte trække i land med noget af sin kritik. Men af én bestemt grund regner hun stadig med at droppe biografen fremover.

Kan ikke holde i hånd

Hendes primære anke mod den ombyggede biograf i Kennedy Arkaden er, kørestolsbrugere ikke længere kan holde sine børn i hånden eller dele et bæger popcorn med sidekammeraten, fordi det nærmeste almindelige sæde nu er længere væk fra kørestolspladsen.

Derudover klagede hun over, at hun efter ombygningen havde fået mindre plads til kørestolen, så hun fik ondt i nakken af at sidde skævt.

I biografens dæmpede lys kort før åbningstid torsdag skulle Tina og Jan sammen besigtige biografsalene, så kørestolsbrugeren fra Vodskov kunne se, om hendes oplevelse af de ringere forhold holdt stik.

Jan Ringtved fra Nordisk Film møder Tina Campbell i biografen i Kennedy Arkaden. Foto: Esben Vest Billingsøe

Hun måtte hurtigt sande, at der ikke er blevet mindre plads. Faktisk er der blevet mere.

- Jeg må nok hellere skrive ud på Facebook, at jeg ikke havde helt ret i det hele, lød det ærligt fra Campbell.

Det ér til gengæld rigtigt, at man som kørestolsbruger er kommet lidt længere ”væk” fra de nærmeste sæder. For at få plads til endnu mere luksuriøse og lækre sæder, har Nordisk Film nemlig flyttet sæderne længere bagud og op på en platform.

Jan Ringtved viser, hvordan der er blevet mere plads til kørestole i de nyrenoverede sale. Foto: Esben Vest Billingsøe

Sidder ikke på hænderne

Jan Ringtved kunne sagtens forstå Tina Campbells oplevelse, og han sagde, at man desværre ikke kunne gøre alle 100 procent glade, når man skulle ombygge en ældre biograf fra 2004, når man bliver i samme bygninger.

- Vi har fået en rigtig flot biograf, og de fleste vil nok være glade for, at vi har fået bedre og blødere sæder.

Biografen i Kennedy Arkaden og biografchef Jan Ringtved har fået en større opgradering af kiosk- og foyer-området. Foto: Claus Søndberg

Ringtved tilføjer, at alle regler og bygningsreglementer er overholdt, og han håber, at Tina Campbell og andre vil komme ind ved selvsyn og se, at biografen faktisk gør det rigtig godt.

Han erkender dog, at der er forskelle på biografer.

Den gamle bygning er for eksempel ikke lige så godt gearet til hverken kørestole, barnevogne eller klapvogne som biografen i City Syd, som ligger meget mere fladt og mere tilgængeligt. Derfor har man flyttet to arrangementer for børn ud i biografen i City Syd.

Tina er ikke den eneste kørestolsbruger, der har klaget over tilgængeligheden i Nordisk Films biograf i Kennedy Arkaden, så man sidder ikke på sine hænder, forsikrer Jan Ringtved. En yderligere klage har ramt Ringtveds indbakke, og der er nu sat et arbejde i gang for at se, om man kan imødekomme de eventuelle udfordringer, som kørestolsbrugere kunne have ved at besøge biografen.

Den imødekommenhed gjorde Tina Campbell så glad, at hun afsluttede forsoningsmødet med at give biografchefen et kram, en lille gul blomst og en forsikring om, at hun vil prøve biografen i City Syd, selv hvis hun siger farvel til biografen i Kennedy.

Så mens de første mennesker uden for biografen trippede for at komme ind til dagens første forestilling, begav en biografgæst og en biografchef sig den anden vej. Begge i godt humør og den sidstnævnte med en gul blomst i hånden.