Tip fra borger: Formodet voldsmand fra Gaden anholdt

AALBORG:En grov voldssag fra Jomfru Ane Gade nærmer sig muligvis en endelig opklaring. I hvert fald har Nordjyllands Politi anholdt en 25-årig mand, som politiet anser for at være den tredje gerningsmand til et groft overfald på en 32-årig mand.

Overfaldet fandt sted en aften i starten af december sidste år, og to af de tre formodede gerningsmænd blev hurtigt anholdt. Der var tale om to mænd på 17 og 19 år, og de har siddet varetægtsfængslet i sagen siden 8. december 2021. De er foreløbig fængslet til 25. januar.

De er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf om grov vold - en bestemmelse med en straframme på indtil seks år.

Den tredje gerningsmand havde politiet lidt sværere ved at få fat i, og derfor gik de ud med en offentlig efterlysning af den 25-årige mand.

Og efter et tip fra en borger er den 25-årige nu blevet anholdt, fremstillet i grundlovsforhør sigtet for medvirken til den grove vold og fængslet frem til foreløbig 25. januar.

- Han blev set ved en boligblok i Aalborg, og vi fik herefter et tip fra en borger, der dog ikke vidste, hvilken lejlighed i blokken, den 25-årige holdt til. Men vi kørte til stedet, og det lykkedes os at finde frem til ham ud fra tippet, forklarer efterforskningslederen i sagen politikommissær Kenneth Rodam, Nordjyllands Politi.

Han har stor ros til borgeren for at komme med tippet.

Den 25-årige har ifølge politiets sigtelse slået den 35-årige mand i hovedet med en flaske.

- Det er helt uacceptabelt, og derfor skal de ansvarlige stilles til regnskab, understreger politikommissæren.

Kenneth Rodam forventer med fængslingen af den 25-årige, at de tre formodede overfaldsmænds sager nu kan følges ad i retssystemet, da alle nu er fængslet til 25. januar.

- Vi skal lige have de sidste forklaringer på plads, og så håber vi lidt på, at vi kan være færdige med behandlingen af sagen, så den kan komme for retten en gang i februar, siger politikommissæren.