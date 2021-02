Tip om cykelkup i Skørping førte til vild biljagt i Aalborg

AALBORG/SKØRPING:Der er en eller anden sammenhæng mellem et cykelkup til 375.000 kroner i Skørping, og den vilde biljagt, der fandt sted i Aalborg mandag aften.

Natten til mandag omkring klokken 04 blev glaspartiet i fordøren hos Skørping Cykler på Møldrupvej smadret, og tyve læssede flere dyre cykler på en trailer og i en varebil og stak af.

Senere modtog Nordjyllands Politi så et konkret tip fra en borger omkring cykeltyveriet, og det var det tip, der sendte indbrudsgruppen til en adresse i Rørdal ved 20-tiden mandag aften, fortæller politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Her havde politiet særligt interesse for en adresse og nogle køretøjer i forbindelse med efterforskningen af cykeltyveriet.

Og det var formentlig politiets interesse, der udløste biljagten.

Her forsøgte en hvid kassevogn med høj fart først at påkøre en af politiets biler på stedet, inden den fortsatte flugten på motorvejen. Flere politibiler var involveret i jagten, og da den hvide kassevogn forlod motorvej og kørte ind i byen igen, forsøgte den igen at påkøre en patruljebil.

Biljagten endte på Juelsstien ved Byplanvejens skole, hvor to eller tre personer sprang ud af kassevognen og stak af.

Det lykkedes ikke politiet at få fingrene i mændene i kassevognen, men en 43-årig mand blev senere anholdt i Rørdal, hvor biljagten startede. Politiet mistænker ham for at have kørt den hvide kassevogn under flugten fra politiet.

Efterforskningen af både cykeltyveri og biljagt er fortsat i gang, og politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen, fortæller Ulf Munch Sørensen.

Juristerne vurderer i øjeblikket, om der er grundlag for at fremstille den 43-årige i grundlovsforhør.