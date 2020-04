Tip om narkosalg: 50-årig mand sigtet

AALBORG:Det var et tip, der tirsdag fik Nordjylland Politi til at ransage en 50-årig mands hjem i Aalborg. Og tippet viste sig at holde stik.

På mandens adresse fandt politiet nemlig 75 gram amfetamin og en smule hash samt ting der tyder på, at der blev solgt narko fra adressen, fortæller politikommissær Casper Jacobsen.

Politiet ransagede hos den 50-årige omkring klokken 10 tirsdag formiddag.

Manden er blevet sigtet for besiddelse af narko med henblik på videresalg. Han har erkendt sigtelsen mod ham.