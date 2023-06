Tirsdag aften afgøres det: Hvem skal have borgmesterkæden?

AALBORG:Lidt over syv tirsdag aften kommer svaret: Hvem skal være Aalborgs nye borgmester?

Her går Ulla Astman - tidligere regionsrådsformand og nuværende formand for Socialdemokratiet i Aalborg - nemlig på talerstolen i Vejgaard Hallen, og fortæller partifællerne om resultatet af den urafstemning, der blev sat i gang, da Thomas Kastrup-Larsen tilbage i foråret meddelte sit stop.

Spændingen vil være der til det sidste, for nogen klar favorit er der ikke, og resultatet kan godt blive tæt. Begge kandidater - Lasse Frimand Jensen og Flemming Møller Mortensen - har stor opbakning blandt de omkring 1000 stemmeberettigede socialdemokrater.

Kampen mellem de to har ikke været helt så pæn og fredelig demokratisk som håbet. Valgkampen har vist betydelig splittelse i partiet - især i byrådsgruppen, der nærmest er revet midt over. En halvdel støtter Lasse Frimand Jensen, den anden foretrækker Flemming Møller Mortensen, men striden stikker givet dybere end det.

Så længe Thomas Kastrup-Larsen sad for bordenden var der ingen, der havde lyst til at udfordre chefen - den nu tidligere borgmester havde fuldt styr på tropperne, men uden ham blev situationen en anden.

Godt nok forsøger flere i partiet at nedtone splittelsen, og kalde den for helt normal og en sund demokratisk proces, men et parti i harmoni kan Socialdemokratiet Aalborg ikke kaldes.

For i harmoniske partier kalder man ikke borgmester-kandidater for splittere, men det var præcis det ord, viceborgmester Helle Frederiksen brugte om Flemming Møller Mortensen.

Så det er ikke kun en valgkamp, men også en magtkamp, der bliver afgjort tirsdag.

Vinder Lasse Frimand Jensen er proceduren lige til - han vil få borgmesterkæden om halsen første gang på et byrådsmøde midt i juni, og begynde på borgmesterkontoret dagen efter. Vinder Flemming Møller Mortensen skal der findes en borgmester-vikar, der kan varetage tjansen frem til kommunalvalget i november 2025.

Ansættelsesudvalget bliver den socialdemokratiske byrådsgruppe, og selvom det er et job med fast udløbsdato har der ikke været mangel på ansøgere.

Men formentlig ender tjansen hos et af de medlemmer, der åbent har støttet Flemming Møller Mortensen, og her ligner rådmand Nuuradiin Hussein bedste bud. Han er klart mest erfaren i en ellers ganske uerfaren gruppe, og erfaring kan der godt blive brug for.

Svære tider i vente

For borgmesterjobbet bliver - uanset tirsdagens vinder - ganske krævende, og det bliver det hurtigt. Striden i byrådsgruppen skal lægges ned, posterne fordeles så alle føler sig hørt. Lignede bøvl har der været i stort set alle partier - nogen gange går det relativt hurtigt over, andre gange tager det år.

Det bliver ikke let, men dog formentligt lettere end den næste store opgave.

I løbet af sensommeren skal der nemlig laves budgetforlig, og det bliver svært. Der skal spares hundredevis af millioner, og der er lagt op til særdeles vanskelige forhandlinger. Målet er traditionen tro et bredt forlig, men det bliver sværere at nå.

En ny borgmester vil ikke have den store kredit hos oppositionen, og det bliver svært, at lande et forlig som både rød og blå side kan gå med i.

Den nye borgmester skal også være klar på at blive upopulær.

Der findes ikke noget sted i den offentlige sektor, hvor der kan spares uden at nogen vil finde det ganske urimeligt, og uanset om det rammer børn eller gamle vil det give omfattende protester.

Usikker fremtid

Jobbet kommer også med indbygget risiko for fiasko. Til næste valg vil Socialdemokratiet have haft borgmesterposten i Aalborg i mere end 100 år, og den klare forventning i partiet er, at perioden forbliver ubrudt. Det vil ikke være rart, at gå over i historiebøgerne som den, der tabte posten.

Indtil videre er det da heller ikke overvældende sandsynligt - de mange år fortæller også historien om en by, der altid har stemt rødt uanset hvem, der stod øverst på stemmesedlen.

Omvendt har turbulensen i Socialdemokratiet - udover borgmesterskiftet er der også den stribe af mildt sagt uheldige sager, der har været de seneste år - selvfølgelig også fået oppositionen til at håbe på magtskifte.

Skal det ske så skal blå blok finde en bedre kandidat end de nogensinde har haft, og den person m/k er ikke lige til at få øje på. Bedste bud er regionsrådsformand Mads Duedahl, men han har afvist at være interesseret i at stille op som borgmesterkandidat.

De øvrige røde partier skal vokse gevaldigt hvis de skal tage posten, og derfor bliver vinderen tirsdag aften med stor sandsynlig også borgmester i Aalborg efter valget i 2025.