To anholdt efter voldsom ulykke - ung kvinde stadig i livsfare

AALBORG:En 25-årig kvinde er stadig i livsfare efter en voldsom trafikulykke i Aalborg Øst tirsdag aften, hvor hendes bil blev torpederet af en større BMW. Efterfølgende har politiet anholdt to unge mænd, der er sigtet i sagen.

Den ene er en 24-årig mand, som politiet mistænker for at være føreren af bilen. Han flygtede fra ulykkesstedet, men blev anholdt kort tid efter uheldet hos ejeren af bilen. Manden er sigtet for at have efterladt kvinden i hjælpeløs tilstand samt for at have kørt bil påvirket af narkotika, oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Den anden anholdte er en kun 18-årig mand, som politiet mener var passager i bilen og også flygtede fra stedet uden at hjælpe den hårdt kvæstede kvinde i den anden bil.

Ulykken skete klokken 17.41 på Budumvej, og kvinden er lagt i kunstig koma efter ulykken.

Den 24-årige nægter at have ført bilen, men vidner til ulykken gav politiet et så godt signalement, at han altså blev anholdt kort tid senere, så politiet er rimeligt sikre på, at de har fat i den rigtige mand, oplyser Jess Falberg.

Manden er tidligere dømt for at have været til fare for andre i trafikken.

Politiets jurister skal i løbet af onsdag tage stilling til, om man vil begære nogen af de to anholdte varetægtsfængslet.